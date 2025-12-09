भारत से सिर्फ 3 घंटे दूर है ये खूबसूरत देश, बस 40 हजार में हो जाएगी 5 दिन की ट्रिप, 99% लोग इस जगह को नहीं जानते

संक्षेप: विदेश घूमने का प्लान है, तो भारत से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर बसा ये देश आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इस देश के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते लेकिन ये काफी सस्ता देश माना जाता है। यहां पर आपको सबकुछ देखने को मिलेगा और कम बजट में।

दुनियाभर में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनके बारे में हम अच्छे नहीं जानते। कुछ ऐसे ट्रैवल प्लेसेस भी हैं, जो घूमने के लिहाज से काफी अच्छे और किफायती है। ऐसा ही एक खूबसूरत देश है, जहां भारत से फ्लाइट यात्रा कर आप सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं इस देश में आप हसीन वादियों, क्रिस्टल क्लियर नदियों, बीच, पहाड़ों और रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। आपकी पूरी ट्रिप का कॉस्ट सिर्फ 1 महीने की सैलरी के बराबर हो सकता है। चलिए बताते हैं हम किस जगह के बारे में बात करे रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन सा है ये देश हम जिस खूबसूरत देश के बारे में बात कर रहे हैं, वो है ओमान। ओमान दक्षिण-पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थित एक देश है, जो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यमन के बॉर्डर से मिला हुआ है। साथ ही इसकी सीमाएं अरब सागर और ओमान की खाड़ी से भी लगती हैं। ये एक अरब देश है जिसकी राजधानी मस्कट (Muscat) है।

भारत से दूरी भारत से ओमान की दूरी फ्लाइट के जरिए लगभग 1600 से 2000 किलोमीटर है। मुंबई से लगभग 1612 किमी, दिल्ली से लगभग 1957 किमी पड़ता है। हर जगह से यहां के लिए सीधी फ्लाइट मौजूद है। इंडिया से ओमान वाया फ्लाइट पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे ही लगते हैं।

कितना खर्चा ओमान जाने में फ्लाइट का टिकट 5000 रुपये से शुरू होता है। ये एयरलाइंस पर भी निर्भर करेगा। यहां के लिए टूरिस्ट वीजा भी बनवाना पड़ेगा, जो प्रति व्यक्ति 4500 रुपये तक बनेगा। वीजा हफ्ते भर में आ जाता है। ओमान घूमने के लिए 5 दिन का कुल खर्चा 30-40 हजार रुपये के बीच में हो जाता है। बाकि ये इस पर भी निर्भर करेगा कि आप कहां घूम रहे हैं और क्या एक्टिविटीज चुन रहे हैं।

- 5 दिन के हिसाब से होटल का खर्चा- 7,500 रुपये होगा, जो प्रति व्यक्ति 1500 रुपये पड़ेगा।

- रेंट पर कार ले रहे हैं, तो 1 दिन का 1000 रुपये पड़ेगा। पेट्रोल 1500 रुपये का लगेगा।

- 300 रुपये में एक दिन का खाना हो जाएगा।