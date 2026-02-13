Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

नेपाल ट्रिप पर क्या-क्या करें: पहाड़, मंदिर और रोमांच से भरपूर एक्टिविटीज

Feb 13, 2026 01:35 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नेपाल एक ऐसा देश है, जहां ऊंचे हिमालय, आध्यात्मिक शांति और समृद्ध संस्कृति एक साथ मिलती है। यहां की यात्रा सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन को करीब से महसूस करने का अनुभव है।

नेपाल ट्रिप पर क्या-क्या करें: पहाड़, मंदिर और रोमांच से भरपूर एक्टिविटीज

नेपाल उन जगहों में से है, जो यात्रा खत्म होने के बाद भी मन में बस जाती हैं। यहां की खूबसूरती सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों या झीलों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सादगी, मंदिरों की शांति और रोजमर्रा की जिंदगी की धीमी रफ्तार में छिपी है। एक पल आप प्राचीन मंदिर के सामने खड़े होते हैं और अगले ही पल पहाड़ों को निहारते हुए गर्म चाय पी रहे होते हैं।

नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता और विरासत

  • नेपाल की पहचान उसके हिमालयी परिदृश्य से है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बीच बसे इस देश में पहाड़, घाटियां, नदियां और झीलें हर कदम पर मन मोह लेती हैं।
  • सांस्कृतिक रूप से काठमांडू, भक्तपुर और पाटन जैसे शहर सदियों पुरानी हिंदू-बौद्ध परंपराओं को आज भी जीवित रखते हैं। मंदिर, चौक, स्तूप और संकरी गलियां इतिहास की झलक दिखाती हैं।

ये भी पढ़ें:घूमिए भी, खाइए भी: खाने के शौकीनों के लिए भारत की 6 अमेजिंग फूड ट्रेल्स

वाइल्डलाइफ और नेचर एक्सपीरियंस

प्रकृति प्रेमियों के लिए नेपाल किसी जन्नत से कम नहीं। यहां के नेशनल पार्क दुर्लभ जीव-जंतुओं और हरियाली से भरपूर हैं।

  • चितवन नेशनल पार्क – गैंडे, बाघ और जंगल सफारी
  • बर्दिया नेशनल पार्क – शांत वातावरण और वाइल्डलाइफ
  • सगरमाथा नेशनल पार्क – हिमालयी नजारे और दुर्लभ वनस्पति
  • लुंबिनी – आध्यात्मिक शांति और बागीचे

ये भी पढ़ें:भीड़ से दूर रोमांटिक हनीमून के लिए भारत के बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन

एडवेंचर एक्टिविटीज जो मिस ना करें -

नेपाल एडवेंचर ट्रैवल के लिए दुनिया भर में मशहूर है।

- एवरेस्ट बेस कैंप और अन्नपूर्णा सर्किट ट्रेक

- पर्वतारोहण और हाईकिंग

- पोखरा में पैराग्लाइडिंग

- त्रिशूली नदी में रिवर राफ्टिंग

- ऊंचे बंजी जंप पॉइंट्स पर रोमांच

संस्कृति और आध्यात्मिक अनुभव

नेपाल में घूमना सिर्फ एडवेंचर नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का अनुभव भी है। मठ, स्तूप, झील किनारे टहलना, स्थानीय बाजारों में हस्तशिल्प और नेपाली खाने का स्वाद- हर चीज यात्रा को खास बनाती है।

ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि पर कर आएं शिवजी के इन 5 मंदिरों में दर्शन, पूरी होगी हर मनोकामना!

नेपाल कैसे पहुंचे ?

हवाई मार्ग से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे प्रमुख है। भारत से सड़क मार्ग द्वारा सुनौली और रक्सौल बॉर्डर से भी नेपाल पहुंचा जा सकता है।

नेपाल एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है जहां प्रकृति, संस्कृति, रोमांच और शांति एक साथ मिलते हैं। चाहे आप पहाड़ों के दीवाने हों या सुकून की तलाश में हों- नेपाल हर यात्री को कुछ खास देता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Travel Places Nepal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राThings to Do on a Nepal Trip Nature Culture and Adventure
;;;