Summer Sale Deals: इन Trolley Sets के साथ इस बार समर वेकेशन होगा और भी मजेदार

Amazon Great Summer Sale में प्रोडक्ट्स पर 80% से अधिक ऑफ उपलब्ध है। इन ऑफर्स का लाभ नहीं उठाया तो अभी जाएं और ट्राली सेट्स के सभी ऑफर्स एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

कुछ दिनों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, आप सभी वेकेशन (summer vacation) प्लान कर रहे होंगे! फैमिली के साथ छुट्टी मनाने का प्लान है, तो इन ट्रॉली सेट्स पर एक नजर जरूर डालें! ट्रैवल के दौरान आपके छोटे-छोटे बैग्स कैरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह के ट्रॉली सेट्स में पर्याप्त स्पेस होता है, जिनमें आप अपनी चीजें आराम से कैरी कर सकते हैं। साथ ही इन्हें कैरी करना भी आसान है। तो भारी भरकम सामान उठाने का टेंशन भी खत्म। इसलिए ज्यादा न सोचें, समर डील्स का फायदा उठाएं और आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें घर मंगवाएं।

Skybags 3 पीस लगेज सेट उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो अक्सर फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं। इसमें हार्ड पॉलीकार्बोनेट 3 ट्रॉली आयेंगे, जिनका साइज 55cm, 65cm और 75cm है। ट्रॉली में लगे 8 स्पिनर चक्के बड़े काम की चीज हैं। उनकी मदद से इन्हें आसानी से कैरी कर सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े बैग में पर्याप्त जगह है, ट्रैवलिंग के लिए लगभग सारा सामान आराम से आ जाएगा। साथ ही ये यह पूरी तरह सुरक्षित हैं और न ही आसानी से इन्हें कोई नुकसान होने वाला है। तो क्या सोच रहे हैं, ऑफर्स का लाभ उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

American Tourister ट्रॉली सेट हमेशा से डिमांड मेरा आज का यूनिक डिजाइन और कलर लोगों को काफी पसंद आता है। साथ ही इसकी क्वालिटी भी कमाल की है। इसलिए अगर आप भी फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। समर वेकेशन शुरू होने वाला है और summer sale deals अभी से आ गाए हैं, इसपर 68% का ऑफ उपलब्ध है, इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इसमें 55cm, 68cm और 77cm का स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polypropylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स आएंगे। इनमें 4 स्पिनर चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है।

गर्मी की छुट्टियों में परिवार के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी का ट्रॉली सेट तो आपके पास जरूर होना चाहिए। Safari Genius Alley का थ्री सेट ट्रॉली बैग एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। वहीं समर डील्स में इसपर 25% का ऑफ मिल जाएगा, केवल 4299 में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इसमें 360 पर घूमने वाले चक्के लगे हैं, इनकी मदद से इन्हें इधर उधर मूव करना आसान हो जाएगा।

Aristocrat 3 पीस ट्रॉली सेट में 55cm, 66cm और 75cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। लंबे समय से ट्रॉली बैग्स लेने का सोच रहे हैं, पर बजट एलाऊ नहीं कर रहा था, तो इस समय इन्हें 85% के ऑफ पर आर्डर कर सकते हैं। इनमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Great Summer Sale में ट्रॉली सेट्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। इस समय safari pentagon pro 8 चक्कों वाले इस थ्री सेट ट्रॉली बैग्स फॉर 86% का ऑफ मिल जाएगा। गर्मी में अगर आप भी वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

Kamiliant by American Tourister 3 सेट ट्रॉली बैग 8 स्पिनर व्हील के साथ आयेंगे, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं, इस तरह इन्हें कैरी करने में आसानी होती है। इसमें 86cm, 68cm और 78cm के स्मॉल, मीडियम और लार्ज ट्रॉली सेट्स आएंगे, जिन्हें कैरी करना बहुत आसान है। इनमें पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा जिससे आपको वेकेशन पर छोटे-छोटे अलग-अलग बैग्स कैरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।