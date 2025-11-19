कोच्चि से वाराणसी तक, भारत के ये रेलवे स्टेशन टेस्टी खाने के लिए हैं फेमस, नाम सुनते ही आएगा मुंह में पानी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: भारत के कई ऐसे फेमस रेलवे स्टेशन हैं, जो अपने लजीज खाने के लिए मशहूर है। इन स्टेशनों से अगर आप गुजर रहे हैं, तो यहां का टेस्टी खाना खाना न भूलें। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

Wed, 19 Nov 2025 01:30 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
भारत ऐसा देश है, जहां पर हर राज्य और शहर अलग चीजों के लिए मशहूर है। भारत में कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, जो अपने लोकल फूड्स के लिए मशहूर हैं। यहां पर ट्रेन से उतरते ही लोग पहले खाने की तरफ बढ़ते हैं। इन स्टेशनों का फूड इतना टेस्टी होता है कि लोग बिना खाए नहीं जा पाते। क्या आपने किसी रेलवे स्टेशन का फेमस खाना खाया है। चलिए बताते हैं किस स्टेशन पर क्या अच्छा मिलेगा।

हावड़ा जंक्शन

कोलकाता के हावड़ा जंक्शन सबसे ज्यादा व्यस्त और बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहां के स्टेशन पर काठी रोल जरूर खाएं, ये काफी टेस्टी होता है। स्टेशन पर एज ओल्ड फूड स्टॉल लगता है, उसका काठी रोल खाएं।

मुंबई स्टेशन

मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उतरने का प्लान है, तो वहां पर मिलने वाला वड़ा पाव खाएं। वैसे तो पूरी मुंबई वड़ा पाव के लिए फेमस है लेकिन स्टेशन पर मिलने वाला पाव काफी स्वादिष्ट होता है।

दिल्ली रेलवे स्टेशन

दिल्ली के रेलसे स्टेशन पर उतरने वाले हैं, तो यहां पर छोले भटूरे, पनीर के पकोड़े और हरी चटनी के साथ समोसा खाना न भूलें। ये तीनों ही चीजें आपको स्टेशन के बाहर स्टॉल पर मिल जाएंगी।

अजमेर स्टेशन

अजमेर जा रहे हैं, तो वहां के रेलवे स्टेशन पर कढ़ी-कचौड़ी चखना न भूलें। यहां की कढ़ी-कचोरी खा ली तो दोबारा इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे।

टूंडला स्टेशन

इटावा से आगे बढ़कर टूंडला रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, तो वहां के स्टेशन की टिक्की जरूर खाएं। ये आलू वाली टिक्की काफी क्रिस्पी और टेस्टी होती है। हरी या लाल चटनी के साथ खाएं।

संडीला

हरदोई के पास संडीला रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरने वाली है, तो वहां के लड्डू लेना न भूलें। संडीला के लड्डू काफी मशहूर है। ये लड्डू मिट्टी की मटकी में दिए जाते हैं और काफी टेस्टी होते हैं।

रतलाम रेलवे स्टेशन

मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन का कांदा पोहा काफी मशहूर है। पोहा तो पूरे एमपी में फेमस है लेकिन प्याज वाला ये पोहा काफी टेस्टी होता है और लोग इसे चाव से खाते हैं।

पटना रेलवे स्टेशन

पटना रेलवे स्टेशन पर स्वादिष्ट लिट्टी चोखा मिलता है। लिट्टी चोखा तो पूरे बिहार में मशहूर है लेकिन पटना के स्टेशन वाले का टेस्ट कुछ अलग ही होता है।

