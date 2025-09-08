भगवान राम ने इस जगह किया था पिता दशरथ का पिंडदान, आज भी दूर-दूर से आते हैं लोग

पुराणों में पिंडदान के लिए कई पवित्र स्थानों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख और सर्वोच्च स्थान गया को प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान श्रीराम भी इसी गया तीर्थ पर अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ के लिए पिंडदान करने आए थे।

भारतीय संस्कृति में पितरों की तृप्ति और मोक्ष के लिए पिंडदान का अत्यधिक महत्व माना गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्राद्ध और तर्पण की उस परंपरा का हिस्सा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। पुराणों में पिंडदान के लिए कई पवित्र स्थानों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख और सर्वोच्च स्थान गया को प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान श्रीराम भी इसी गया तीर्थ पर अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ के लिए पिंडदान करने आए थे। तभी से गया को पिंडदान का मुख्य तीर्थ माना जाता है और आज भी हर साल यहां लाखों श्रद्धालु अपने पितरों के लिए पिंडदान करने पहुंचते हैं। चलिए जानते हैं पिंडदान से जुड़े इस प्रमुख स्थल से जुड़ी कुछ खास बातें-

गया तीर्थ का महत्व है बहुत ज्यादा गया को पितृपक्ष का सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण जैसे ग्रंथों में गया को पिंडदान का सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है। मान्यता है कि गया क्षेत्र में कोई भी जगह ऐसी नहीं है, जो तीर्थ ना हो। यहां पिंडदान करने से पितर सहज रूप से प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यहां की फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट वृक्ष पिंडदान के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। लगभग एक हजार साल पहले तक यहां 365 पिंड वेदियां थीं, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर लगभग 50 रह गई है।

यहां राम जी ने किया था दशरथ जी का पिंडदान

पुराणों के अनुसार भगवान श्रीराम अपने भाइयों के साथ गया पहुंचे थे और यहीं उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के लिए पिंडदान किया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी गया में पिंडदान करता है, उसके पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पिंडदान के समय एक संकल्प मंत्र बोला जाता है—‘गयायां दत्तमक्षय्यमस्तु’, इसका अर्थ है 'यहां किया गया पिंडदान अक्षय हो'।

गया के अलावा अन्य स्थल जहां किया जाता है पिंडदान गया के अलावा भी अन्य कई स्थान है, जो पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। हरिद्वार की नारायणी शिला, मथुरा में यमुना तट, उज्जैन की शिप्रा नदी, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, अयोध्या का सरयू तट और काशी का गंगा तट पिंडदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जगन्नाथ पुरी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र भी पिंडदान के प्रमुख स्थल हैं।