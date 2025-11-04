उत्तर प्रदेश के इस शहर का 20 बार बदला गया नाम, आज भी है मशहूर
संक्षेप: भारत में कई ऐसे शहर हैं, जिनका नाम कई बार बदला गया। लेकिन एक ऐसा शहर भी है, जिसका नाम 20 बार बदला जा चुका है। इस शहर को बिजनेस का हब माना जाता है और यहां पर घूमने के लिए भी कई खूबसूरत जगहें हैं।
भारत में कई राज्य हैं और उनमें कई शहर बसे हुए हैं। हर शहर की अपनी अलग कहानी और इतिहास है। अगर इतिहास उठाकर पढ़ें तो शहरों के अलग नाम होंगे और आज कुछ और नामों से हम उन्हें जानते हैं। कई ऐसे शहर हैं, जिनका नाम कई बार बदला गया। लेकिन यूपी का एक शहर ऐसा भी है, जिसका नाम करीब 20 बार बदला जा चुका है। ये शहर गंगा के किनारे बसा है और इसका इतिहास काफी पुराना है। इस शहर को कई अलग नामों से जाना गया और इसकी अपनी अलग खासियत भी है।
कौन सा शहर
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बसा है कानपुर शहर। जी हां, हम कानपुर शहर की ही बात कर रहे हैं। कानपुर शहर का नाम 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 20 बार बदला जा चुका है। यूपी का ये शहर खास माना जाता है और यहां कई चीजें काफी मशहूर हैं। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहां का खान-पान, कला, संस्कृति खूब विख्यात है।
क्या था पहला नाम
कानपुर का सबसे पहला नाम था कान्हपुर। इस शहर की स्थापना हिंदू सिंह चंदेल द्वारा की गई थी और उन्होंने कान्हा की नगरी कहते हुए इसका पहला नाम कान्हपुर रखा। इसके बाद कई शासकों ने कानपुर का अलग नाम रखा और फिर ब्रिटिश का शासन आया। उन्होंने भी कानपुर का नामकरण किया और इसकी स्पेलिंग में चेंज करते रहें।
औद्योगिक केंद्र
ब्रिटिश शासन के लिए कानपुर बिजनेस का हब हुआ करता है। साल 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने इसे मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया और साल 1948 में इसका आखिरी बार नाम बदला गया। कॉनपुर से बदलकर इसका नाम पड़ा कानपुर।
क्या थे पुराने नाम
कान्हपुर, कन्हैयापुर, कर्णपुर, कॉनपोर, कॉनपावर, खानपुर, कान्हापुर, पटकापुर, करनपुर, सीमामऊ, कॉनपउर, कॉनपुर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भी कई नाम पडे़। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये चीनी उद्योग के लिए भी फेमस है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान भी कानपुर में है।
