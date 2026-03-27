Temple In India: भारत के इन 5 मंदिरों से जुड़ी हैं अनोखी कहानियां, कभी आपने सुनी है?
Unique Stories Of Temples: भारत में सदियों पुराने और ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं। जिनके बारे में अनेक लोककथाएं और किवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसे ही 5 मंदिर जहां के बारे में काफी यूनिक बातें और कहानियां सुनने को मिलती है।
भारत को मंदिरों का देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहां पर गली-मोहल्ले से लेकर नदी, पहाड़, झरने, जंगल चारों तरफ किसी ना किसी कोने में मंदिर मिल जाएंगे। कई मंदिरों का इतिहास कई सौ साल पुराना है और हर मंदिर के साथ कुछ अनोखी कहानियां जुड़ी हैं। जिन पर यकीन करें या नहीं लेकिन सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे ही कुछ मंदिर और उनसे जुड़ी कहानियों को यहां पढ़ें।
अरुणाचल प्रदेश का 25 फिट ऊंचा शिवलिंग
अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग बना है। लगभग 25 फिट ऊंचे इस शिवलिंग को श्री सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना है। इस शिवलिंग के नीचे जल की धारा भी बहती है। जिसको लेकर लोकल मान्यता है कि यहां पर देवी गंगा नदी भगवान शिव के साथ निवास करती हैं।
इंदौर का खजराना गणेश मंदिर
इस मंदिर को टीम इंडिया का सेलेक्टर भी बोलते हैं। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी खजराना भगवान गणेश को टीम इंडिया सुपर सेलेक्टर मानते हैं। बप्पा का आशीर्वाद मिलने के बाद ही टीम में सिलेक्ट होते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि खरजाना के एक स्थानीय पंडित मंगल भट्ट को सपने में भगवान गणेश ने दर्शन देकर उन्हें मंदिर निर्माण के लिए कहा था। उस समय होलकर वंश की महारानी अहिल्या बाई का राज था। उन्हें जैसे ही पंडित के इस सपने के बारे में पता चला उन्होंने इस जगह की खुदाई करवाई। खुदाई में सपने के जैसी ही मूर्ति भगवान गणेश की मिली। मूर्ति मिलने के बाद मंदिर बनवाया गया और ये मंदिर भक्तों की मनोकामना पूरी करने की वजह से फेमस है।
भगवान विष्णु के मंदिर में बना है तेल का कुआं
तमिलनाडु के तिरनेलवेली में नांगुनेरी में पेरुमल मंदिर है। जहां भगवान विष्णु की मूर्ति पर तेल चढ़ाया जाता है। ये तेल एक कुएं में इकट्ठा होता रहता है। हैरानी की बात है कि सालों से खुले कुएं में इकट्ठा एक साथ जमा होने के बाद भी ये तेल खराब नहीं होता ना ही इससे बदबू आती है। इस तेल को भक्त औषधि मानते हैं और मान्यता है कि इसे लगाने से स्किन के रोग ठीक होते हैं।
कन्याकुमारी का अलंकार मंडपम
कन्याकुमारी के बने सुचिंद्रम मंदिर की वास्तुकला बेहद खास है। ये मंदिर अपने अलंकार मंडपम के लिए प्रसिद्ध है। जहां पर 4 विशेष पत्थर के खंभे हैं। इन चारों खंभों को एक पत्थर से काटकर बनाया गया है। इन खंभों की अनूठी बात है कि जब भी इन्हें अंगूठे के थपथपाते हैं तो इनसे मृदंग, सितार, जलतरंग और तबला जैसे वाद्ययंत्रों की आवाजें आती है। 17वीं सदी में बने इस मंदिर में पत्थरों की ऐसी ट्यूनिंग बनाना एक रहस्य जैसा ही है।
उज्जैन का गणेश मंदिर
उज्जैन में महाकाल के दर्शन के साथ एक और मंदिर है जहां भक्त जरूर जाते हैं। ये मंदिर है चिंतामन गणेश मंदिर। इस मंदिर में मन्नत मांगने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहां मंदिर के पीछे जाकर दीवार पर लोग हल्दी या सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर जाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आकर इसे सीधा बनाना पड़ता है। मंदिर में उल्टा-सीधा का क्रम सदियों से यहां चल रहा है।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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