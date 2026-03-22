होर्मुज का रास्ता ही नहीं होर्मुज आईलैंड भी है बेहद खास, समुंदर किनारे यहां की लाल रंग की मिट्टी को खाते हैं लोग
Hormuz Island Famous for Red Soil For Eating: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम सुनकर आप इसे केवल एक समुद्री रास्ता मानते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल, होर्मुज ईरान का ये शहर, एक आईलैंड हैं। ऐसा आईलैंड जहां की मिट्टी को स्थानीय लोग खाते हैं।
ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम तो खूब सुन रहे होंगे। इस रास्ते से होकर ही पूरी दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल की सप्लाई होती है और ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रासों में से एक है। लेकिन होर्मुज केवल एक रास्ता नहीं बल्कि पूरा शहर है। ईरान के समुद्री किनारों पर बसा शहर और आईलैंड जिसे होर्मुज बोला जाता है। टूरिस्ट अक्सर होर्मुज आईलैंड की सैर के लिए आते थे। तो अगर आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कंफ्यूज हो रहे तो बता दें कि होर्मुज आईलैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। जहां पर लोग वेकेशन एंज्वॉय करने और यहां के लाल रंग की मिट्टी वाले बीच को देखने के लिए आते थे।
क्यों फेमस है होर्मुज आईलैंड
ईरान के टूरिस्ट प्लेस में होर्मुज आईलैंड अपने खास लाल रंग की मिट्टी की वजह से फेमस है। जो बारिश होने पर पूरे एरिया को बिल्कुल लाल रंग में बदल देती है। इस मिट्टी में काफी ज्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है। जिसकी वजह से इस पूरे एरिया का कलर बिल्कुल ब्लड रेड दिखता है।
होर्मुज की मिट्टी को खाती हैं महिलाएं
इस लाल रंग की आयरन ऑक्साइड रिच मिट्टी को यहां की महिलाएं पीरियड्स के दौरान खाती हैं। जिससे उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो।
समुंदर किनारे बने हैं कलरफुल होम स्टे
इस सुंदर खूनी लाल रंग के बीच के किनारे बहुत ही प्यारे कलरफुल छोटे-छोटे स्टे होम बने हैं। जिनमे आप इस बीच की सैर करने के दौरान स्टे भी कर सकते हैं। इन कलरफुल घरों को पारसी में मजारा बोला जाता है।
बारिश में दिखता है खूनी लाल नजारा
जब होर्मुज आईलैंड पर बारिश होती है तो यहां का नजारा बिल्कुल अलग होता है। सूखी लाल मिट्टी पर पानी की बूंदे गिरते ही इसके रंग को और गाढ़ा बना देती हैं और सारा आईलैंड बिल्कुल खूनी लाल सा नजर आने लगता है। जो आईलैंड की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं।
गुफाओं में सतरंगी कलर
बीच के किनारे बनी गुफाएं भी बेहद अद्भुत हैं। जहां पर अंदर जाने पर गुफाओं में सतरंगी कलर की पट्टियां पत्थरों पर दिखती हैं। जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है।
होर्मुज स्ट्रेट और होर्मुज आईलैंड में अंतर
बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट एक समुद्री रास्ता है जहां से होकर भारी मात्रा में तेल गुजरता है। ये रास्ता फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये रास्ता ईराना, ओमान और यूएई के बीच से होकर गुजरता है। इसीलिए मिडिल ईस्ट और ईरान युद्ध के बीच इस रास्ते की चर्चा जोरों पर है।
कहां पर है होर्मुज आईलैंड
होर्मुज केवल रास्ता नहीं बल्कि बहुत ही पुराना ईरान का तटीय शहर है। जहां से 8-10 किमी दूर आईलैंड है और उसे भी होर्मुज आईलैंड ही बोला जाता है। ये आईलैंड रेनबो आईलैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां पर केवल लाल ही नहीं बल्कि और भी कई रंगों जैसे पीली, हरी, नारिंग रंग की मिट्टी भी पाई जाती है। यहां की गुफाओं में भी सतरंगी छटा देखने को मिलती है। तो होर्मुज केवल एक रास्ता होने की वजह से खास नहीं है बल्कि ये आईलैंड भी अपनी जैव विविधता की वजह से बेहद खास माना जाता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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