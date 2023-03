बच्चे कर रहे हैं कहीं घूमने की जिद्द तो घूमा ले आएं रानीखेत, जमकर कर सकते हैं एंजॉय

ऐप पर पढ़ें

बच्चों के एग्जाम ओवर हो गए हैं और अब नया सेशन शुरू होने से पहले छुट्टियां चालू हो गई हैं ऐसे में अगर वह घूमने की जिद्द कर रहे हैं तो आप एक छोटे से वीकेंड ट्रिप पर जा सकते हैं। खूबसूरत पहाड़ी रानीखेत वीकेंड ट्रिप के लिए अच्छी है। इस जगह को रानी का मैदान भी कहा जाता है। यहां देवदार के पेड़ इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। रोजाना की भागदौड़ से दूर कुछ समय प्रकृति में बिताना चाहते हैं, तो आज ही परिवार के साथ रानीखेत घूमने की प्लानिंग कर लें। यहां परिवार के साथ आप जमकर एंजॉय कर सकते हैं।

रानीखेत में क्या कर सकते हैं। (What You Can Do In Ranikhet)

वैसे तो रानीखेत एक छोटी सी पहाड़ी है लेकिन फिर भी यहां देखने लायक बहुत सारी जगहें हैं। यहां कुछ चीजें बता रहे हैं जो आप रानीखेत में कर सकते हैं।

- 700 साल पुराने झूला देवी मंदिर जा सकते हैं।

- मनकामेश्वर मंदिर के कर आएं दर्शन। यह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

- हैदाखान बालाजी मंदिर जा सकते है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ी पर है। यहां से आप सुंदर नजारों को एंजॉय कर सकते हैं।

- शीतलखेत में आप देख सकते हैं शानदार नजारे।

- यहां पर एक गोल्फ कोर्स भी है जहां पर एंट्री फीस देकर आप एंजॉय कर सकते हैं।

कैसे पहुंचे रानीखेत (How to Reach Ranikhet)

फ्लाइट- रानीखेत के सबसे पास पंतनगर हवाई अड्डा है और यह रानीखेत से 119 किमी की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से रानीखेत तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी या कैब ले सकते हैं।

ट्रेन- रानीखेत के सबसे पास रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो रानीखेत से 80 किमी दूर है। आप हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से रानीखेत पहुंचने के लिए टैक्सी की मदद ले सकते हैं।

सड़क से- आप कार, बस या बाइक से आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार और चंडीगढ़ जैसे शहरों से रानीखेत अच्छी- तरह से कनेक्टेड है।

