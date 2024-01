Valentine's Day 2024: वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड संग साउथ की इन 5 जगहों को घूमने का बनाएं प्लान

ऐप पर पढ़ें

पार्टनर के साथ टाइम बिताना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बिजी शेड्यूल में से पार्टनर के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। ऐसे में प्यार के पंछियों के लिए वैलेंटाइन वीक बहुत करीब है। इस मौके पर पार्टनर को समय देने के लिए आप उन्हें कहीं घूमाने के लिए लेकर जा सकते हैं। यहां हम कुछ ऐसी 5 जगह बता रहे हैं जो साउथ इंडिया में काफी फेमस है। अपने प्यार के साथ आप इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं।

दक्षिण भारत में वैलेंटाइन डे मनाने के लिए 5 बेस्ट जगह (5 Best Places To Go For Valentine's Day In South India)

1) अल्लेप्पी- शांत बैकवाटर में तैरते हुए अपने पार्टनर के साथ समय बिताना वाकई लाजवाब होगा। ये दक्षिण भारत में सबसे अच्छे हनीमून जगहों में से एक है। ये जगह अपने लक्जरी हाउसबोट के लिए फेमस है। अल्लेप्पी का सबसे पास हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन अल्लेप्पी रेलवे स्टेशन है।

2) कुमारकोम- कुमारकोम केरल का एक बैकवाटर एरिया है। जो शांत और रोमांचकारी है। हाउसबोट में समय बिताते समय बैकवाटर्स और केरल के गांवों की सुंदरता का मजा लें। कुमारकोम के सबसे पास कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जबकि निकटतम रेलवे स्टेशन कोट्टायम रेलवे स्टेशन है।

3) कन्याकूमारी- दक्षिण भारत में घूमने के लिए ये सबसे रोमांटिक जगहों में से एक है। ये बीच डेस्टिनेशन सबसे अच्छे सूर्यास्त/सूर्योदय नजारों में के लिए फेमस है। यह तीन तरफ से लक्षद्वीप सागर से घिरा हुआ है। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा कन्याकुमारी सबसे पास हवाई अड्डा है, जो केवल 100 किमी की दूरी पर है। शहर का अपना रेलवे स्टेशन, त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन है, जिसकी दक्षिण भारत के अलग-अलग शहरों और कस्बों से अच्छी कनेक्टिविटी है।

4) गोकर्ण- गोकर्ण एक अच्छी जगह है। ये भी गोवा की तरह ही अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों, योग स्थलों, मंदिरों, हिप्पी कैफे और कबाड़ी बाजारों के लिए फेमस है। यहां घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में ओम बीच, हाफ मून बीच और महाबलेश्वर मंदिर हैं जो भगवान शिव की विशाल मूर्ति के लिए फेमस हैं। इस जगह के सबसे पास हवाई अड्डा गोवा में डाबोलिम हवाई अड्डा है। वहीं सबसे पास रेलवे स्टेशन अंकोला है जो 20 किमी दूर स्थित है। इन जगहों से गोकर्ण पहुंचने के लिए आप बस या टैक्सी ले सकते हैं।

5) कोट्टाकुप्पम- कोट्टाकुप्पम तमिलनाडु की एक छिपी हुई जगह है। ये पूरे तमिलनाडु में सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से कुछ का घर है। पार्टनर के साथ दक्षिण भारत में घूमने के लिए यह सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहां जाने के लिए सबसे पास हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा है जो 124 किमी दूर स्थित है, जबकि सबसे पास रेलवे स्टेशन काटपाडी जंक्शन 152 किमी दूर स्थित है। यहां से आप कोट्टाकुप्पम जाने के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं।

Valentine's Day: रोमांटिक वैलेंटाइन सेलिब्रेशन के लिए पार्टनर संग बनाएं घूमने का ट्रिप, ये 5 जगह हैं सबसे बेस्ट