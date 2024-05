जल्द करने वाले हैं केदारनाथ धाम की यात्रा, तो बैग में जरूर पैक कर लें ये चीजें

ऐप पर पढ़ें

केदारनाथ मंदिर के कपाट 12 मई को खुल जाएंगे। इस दिन का इंतजार पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से कर रही है। ज्यादातर लोग तो पहले से ही यहां जाने की बुकिंग कर चुके होंगे। केदारनाथ जैसे पावन धाम के दर्शन करने के लिए लोग महीनों इंतजार में रहते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा केदारनाथ भक्तों को खूब आकर्षित करता है। ऐसे में अगर आप भी यहां दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अपने बैग में इन चीजों को जरूर पैक करें।

केदारनाथ जाएं तो बैग में क्या पैक करें (What to pack in your bag if you go to Kedarnath)

- केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुल जाते हैं और नवंबर महीने में बंद हो जाते हैं। ऐसा मौसम को देखते हुए किया जाता है। यहां हर साल भारी बर्फभारी होती है, ऐसे में मई-जून के महीने में भी यहां काफी ठंड होती है। ऐसे में यात्रा के दौरान अपने साथ सर्दियों के कपड़े जरूर लेकर जाएं, भले ही आप गर्मियों के मौसम में जा रहे हों।

- यात्रा पर जाते वक्त अपने पास छाता या रेनकोट भी जरूर रखें। क्योंकि केदारनाथ में कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे में खुद के बचाव के लिए ये दोनों चीजें काम आ सकती हैं।

- ट्रैवलिंग के दौरान फोन को चार्ज रखने के लिए अपने साथ पॉवर बैंक रखें। इसके अलावा एक एमरजेंसी के लिए टॉर्च भी रखें।

- ट्रैवलिंग के लिए एक सेफ्टी किट बनाएं। यात्रा पर जाने से पहले एक पाउच में पेट दर्द, उल्टी, लूज मोशन जैसी कॉमन समस्याओं की दवाई रखें। ट्रैवलिंग के दौरान बाहर का खाना खाने की वजह से सेहत संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं।

- आप कुछ खाने का सामान भी साथ में पैक कर सकते हैं। दअसल लोग मंदिर खुलने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और जैसे ही कपाट खुलते हैं तो यहां भक्तों की भीड़ लग जाती हैं। जिसकी वजह से रेस्तरां पर अक्सर भीड़ रहती हैं। ऐसे में खाने की कुछ चीजें अगर आपके पास होंगी तो बेहतर रहेगा।

