कुछ ही दिनों में लोग साल 2023 को अलविदा करेंगे और साल 2024 का स्वागत बेहद धूम-धाम से होगा। नए साल पर भारत की अलग-अलग जगहों पर जोरदारी से जश्न मनाया जाता है। लोग नए साल का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। अक्सर लोग नए साल पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। अगर आप भी कही बाहर जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम बता रहे हैं उन जगहों के बारे में जहां पर आपका ट्रिप सस्ते में निपट जाएगाा और आप पूरी तरह से एंजॉय भी कर पाएंगे।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेस्ट प्लेस (Best Place For New Year Celebration)

1) मनाली- नए साल के जश्न के लिए आप मनाली जा सकते हैं। यहां जगह-जगह पर पार्टी का आयोजन होता है। नए साल पर मनाली में काफी भीड़ होती है। खूबसूरत पहाड़ियों का नजारा देखने के लिए आप यहां जा सकते हैं। दोस्तों के साथ आप यहां की ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

2) ऋषिकेश- दोस्तों के साथ घूमने के लिए ऋषिकेश काफी बेस्ट है। नए साल को शांति के साथ मनाने के लिए ऋषिकेश एक अच्छी जगह है, जहां आप योग और मेडिटेशन की प्रेक्टिस भी कर सकते हैं।

3) माउंट आबू- माउंट आबू राजस्थान की इकलौता हिल स्टेशन है। अगर आप नए साल का जश्न किसी खास जगह पर मनाना चाहते हैं तो माउंट आबू जा सकते है। यहां पर आप परिवार के सदस्यों के साथ भी जा सकते हैं।

4) जैसलमेर- नए साल का जश्न मनाने के लिए आप जैसलमेर भी जा सकते हैं। रॉयल लाइफ एंजॉय करने के लिए ये बेस्ट है। यहां रेगिस्तान पर आप एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं।

5) देहरादून- दोस्तों संग पार्टी करने के लिए आप देहरादून जा सकते हैं। यहां पर काफी क्लब्स हैं जहां पर नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है।

