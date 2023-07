होटल के कमरे में हो सकता है हिडन कैमरा, गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ स्टे से पहले करें ये काम

ऐप पर पढ़ें

How To Stay Safe In Hotel Room: ट्रैवलिंग के दौरान होटल रूम में स्टे हर कोई करता है। होटल में ठहरना आरामदायक होता है, लेकिन अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। आए दिन होटल के हिडन कैमरा को लेकर खबरें आती हैं। ऐसे में जब आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ होटल में स्टे करने पर कई लोगों को कमरे में छिपे कैमरे की चिंता सताती है। हालांकि, ये जरूरी नहीं कि हर होटल में कैमरा छिपा हो। फिर भी अपनी सुरक्षा कन्फर्म कर लेना ही बेहतर है।

होटल में स्टे से पहले करें ये काम

हिडन कैमरे को कैसे ढूंढे- होटल का रूम फाइनल करने के बाद सबसे पहले उसमें हिडन कैमरा सर्च करें। इसका पता लगाने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। हिडन कैमरे का पता लगाने के लिए सबसे पहले होटल रूम में जाते ही सभी लाइटों को बंद कर दें। वहीं खिड़की-दरवाजों और पर्दों को भी लगा दें। जब रूम में अच्छे से अंधेरा हो जाए तो फोन की फ्लैश लाइट जलाएं और उस दौरान रूम की सब तरफ से तलाशी लें। अगर रूम में कहीं भी हिडन कैमरा होगा तो उसकी लाइट जलेगी और वो तुरंत दिखेगा।

फोन कैमरा से करें चेक-इन दिनों हिडन कैमरा इतने छोटे होते हैं कि उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में आप एक और सिंपल तरीके को अपना सकते हैं जिसमें आपको अपने फोन कैमरा को ऑन करना होगा।फोन कैमरा को ऑन करने के बाद हर एक चीज को चेक करें। अगर आपको कहीं भी छोटे डॉट्स दिख रहे हैं तो फौरन इसके बारे में होटल मैनेजर से पूछें।

मोबाइल ब्लूटुथ करें ऑन- रिपोर्ट्स की मानें तो होटल के कमरे में लगे कैमरा को ब्लूटूथ से ऑपरेट किया जाता है। अगर आपको होटल रूम पर जरा भी शक हो तो मोबाइल फोन के ब्लूटूथ ऑन करके चेक करें।

