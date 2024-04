रवीना टंडन ने त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन, जानिए आप यहां कैसे पहुंचे

ऐप पर पढ़ें

How To reach Trimbakeshwar and Grishneshwar Jyotirling: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर के दर्शन किए हैं। ऐक्ट्रेस ने मंदिर में दर्शन के बाद फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनके साथ बेटी राशा भी दिखाई दे रही हैं। घृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। यहां रोजाना ढेर सारे भक्त पूजा-पाठ करने के लिए पहुंचते हैं। अगर आप भी यहां दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो जानिए यहां कैसे पहुंचे-

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे

अगर आप हवाईजहाज से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हैं तो यहां के सबसे पास छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहीं ट्रेन से ट्रैवल करना है तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास इगतपुरी रेलवे स्टेशन है। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर तक बस और कैब जैसे सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। हालांकि, ये तभी हो सकता है जब आप नासिक के आस पास के शहरों में रहते हों।

घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे

घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। ये मंदिर रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आप यहां टैक्सी या लोकल बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा घृष्णेश्वर मंदिर औरंगाबाद हवाई अड्डे से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी किराये पर ले सकते हैं। अगर आप मुंबई में हैं तो आप बस या फिर कार से भी घृष्णेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं।

भारत में सबसे पहले इस जगह पर होता है सूर्योदय, क्या आपको पता है?