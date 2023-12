Ram Mandir: इस दिन होगा राम मंदिर का उद्घाटन, जानिए अयोध्या जाने का सही समय और यहां घूमने की अच्छी जगह

ऐप पर पढ़ें

अयोध्या को भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना गया है, जो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। यहां पर बन रहे भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण पर है। कुछ ही दिनों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। जिसमें दूर-दूर से लोग मौजूद होंगे। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इस दिन यहां पर 4000 से भी ज्यादा साधू इकट्ठा होने वाले हैं। अगर आप भी इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनना चाहते हैं तो यहां जानिए कब होगा मंदिर का उद्घाटन, अयोध्या जाने के लिए बेस्ट समय कौन-सा है। साथ ही ये भी जानिए कि यहां घूमने के लिए कौन सी जगह फेमस हैं।

कब है राम मंदिर का उद्घाटन (Ram Mandir Udghatan)

राम मंदिर का काम तेजी से पूरा हो रहा है। क्योंकि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हो रह है। इस आयोजन के लिए अयोध्या की सड़कों को भी सुंदर नक्काशी से सजाया जा रहा है।

अयोध्या में घूमने की जगह (Best Place to visit in Ayodhya)

जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से अयोध्या एक पर्यटन स्थल बन चुका है। अगर आप भी इस खूबसूरत नगरी को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां जानिए अयोध्या में घूमने की बेस्ट प्लेस-

बहु बेगम का मकबरा- बहू बेगम का मकबरा 'पूर्व का ताजमहल' के रूप में फेमस है। नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी और रानी दुल्हन बेगम उन्मतुजोहरा बानो को समर्पित अद्वितीय मकबरा, फैजाबाद में सबसे ऊंचा स्मारक है। परिसर के सामने के बगीचों को खूबसूरती से बनाया गया है। वहीं मकबरे के ऊपर से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है।

दंत धावन कुंड- हनुमानगढ़ी के पास ही दंतधावन कुंड मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्रीराम इसी कुंड के पानी से अपने दांत साफ करते थे।

सरयू नदी- सरयू नदी के दर्शन करने और इसमें नहाने के लिए लोग काफी दूर-दूर से आते हैं। कहते हैं कि सरयू नदी में नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है।

गुप्तार घाट- सरयू नदी के तट पर स्थित इस घाट को घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर भगवान राम ने ध्यान किया था और नदी में 'जल समाधि' ली थी। कहते हैं कि इसी के बाद, उन्होंने 'बैकुंठ' प्राप्त किया और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वर्ग में उतरे।

अयोध्या में जाने का बेस्ट समय (Best Time To Visit Ayodhya)

अयोध्या में मौसम साल भर सुहावना रहता है, सर्दी और गर्मी के चरम के दौरान समय-समय पर ठंडी हवाएं और गर्म लहरें चलती रहती हैं। फिर भी, शहर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच है। मार्च-मई के महीनों के बीच में यहां जाने से बचें।

फ्लाइट से अयोध्या जाने के लिए ये एयरपोर्ट है सबसे पास, जानिए लखनऊ हवाई अड्डे से कैसे पहुंचे