फ्लाइट से अयोध्या जाने के लिए ये एयरपोर्ट है सबसे पास, जानिए लखनऊ हवाई अड्डे से कैसे पहुंचे

22 जनवरी को अयोध्‍या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की स्‍थापना की जानी है। ऐसे में लोगों ने दो महीने पहले ही अयोध्‍या के लिए टिकट बुक करा लिए हैं। इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। हालांकि, जिन लोगों ने अभी तक अयोध्या जाने की टिकट नहीं की है, वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर अयोध्या के पास कौन-सा एयरपोर्ट है, दिल्ली से राम मंदिर तक टैक्सी का किराया वगैराह। यहां जानिए इन सभी सवालों के जवाब-

अयोध्या के पास एयरपोर्ट (Which is the nearest airport to Ayodhya?)

अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए अपनी उद्घाटन उड़ान संचालित करेगी। ये फ्लाइट सुबह 11 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेगी और दोपहर 12:20 बजे अयोध्या में उतरेगी। यह पहली बार होगा कि मंदिर शहर की राष्ट्रीय राजधानी के साथ सीधी हवाई कनेक्टिविटी होगी। हालांकि, इसके बाद 16 जनवरी 2024 से रोजाना सीधी उड़ानें शुरू होंगी।

दिल्ली से राम मंदिर तक टैक्सी का किराया? (Delhi To Ram Mandir Ayodhya Taxi)

अयोध्या शहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की स्‍थापना की जानी है। ऐसे में लोग फिलहाल उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब रामलला यहां विराजेंगे। लोगों ने दो महीने पहले ही अयोध्‍या के लिए टिकट बुक करा लिए हैं। वहीं आप दिल्ली से राम मंदिर टैक्सी से जा सकते हैं। दिल्ली से अयोध्या तक का किराया अलग-अलग हो सकता है। ज्यादातर टैक्सी 10 या 11 रुपये किलोमीटर के मुताबिक जाती हैं। दिल्ली से अयोध्या 687 किलोमीटर है। ऐसे में कुल किराया 6870 होगा। अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं तो ये 13740 होगा।

लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या कैसे पहुंचे (How to reach Ayodhya from Lucknow Airport?)

लखनऊ से अयोध्या के बीच की अनुमानित दूरी 135 किलोमीटर है, ऐसे में अयोध्या तक पहुंचने में 2 घंटे 44 मिनट का समय लगेगा। लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या जाने का किराया करीब 1800 रुपये होगा। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ी गाड़ी बुक करते हैं तो इसका किराया 2300 रुपये होगा। आप लोकल बस से भी अयोध्या जा सकते हैं।

