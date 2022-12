बर्फ से ढकी गुलमर्ग की हसीन वादियां, परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन पर जरूर एंजॉय करें ये चीजें

ऐप पर पढ़ें

What to Do In Gulmarg: गुलमर्ग की हसीन वादियां कपल्स के बीच काफी ज्यादा फेमस हैं। यहां पर शादी के बाद अधिकतर कपल पहुंचते हैं। वैसे तो ये जगह पूरे साल बेहद खूबसूरत दिखती है, लेकिन बात जब दिसंबर-जनवरी की हो तो यहां पर कभी भी लाइव स्नोफॉल को देख सकते हैं। कपल के अलावा परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी ये एक बेहतरीन हॉलिडे डेस्टिनेशन है। छुट्टियों में अगर इस जगह पर जा रहे हैं तो कुछ चीजों को बिल्कुल मिस न करें।

गुलमर्ग में इन चीजों का जरूर लें मजा



गोंडोला

सर्दियों के मौसम में बर्फीली वादियों को देखने के लिए आप गोंडोला राइड जरूर लें।



स्कीइंग

बर्फीली जगहों पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्टिविटी स्कींग है। गुलमर्ग में भी आपको इसका मजा लेना चाहिए। गोंडोला फेज 1 में आप इसे कर सकते हैं। इसे करने से पहले आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी।

स्लेज राइड

अगर आपको अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज करना पसंद है तो आप स्लेज राइड को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। गुलमर्ग में स्लेज पाइट शुरू करने के लिए अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। हालांकि सबसे बेहतरीन गोंडोला फेज 1 है। आप गोंडोला से फेज 1 तक जा सकते हैं और स्लेज से वापस आ सकते हैं। अलग-अलग कीमत के मुताबिक रास्ते हैं।

एटीवी राइड

इसमें आप किसी भी जगह पर खुद ड्राइव कर सकते हैं। इसमें भी रास्ते के मुताबिक कीमत है। बड़े रास्ते के लिए ज्यादा और छोटे के लिए कम। एटीवी स्टेशन गोंडोला के मेन एंट्री के पास ही है, इसलिए एंट्री लेते ही अपनी राइड फिक्स करलें।



स्नो स्कूटर

नॉर्मल सड़कों पर आपने खूब स्कूटर चलाया होगा लेकिन बर्फिली जगह पर इसे चलाने का एक्पीरियंस जरूर लें। अगर आप कपल हैं और रोमांटिक राइड का वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइड से इजाजत लेकर आप दोनों वीडियो शूट करवा सकते हैं।



फ्रीज झरना

बारामूला के गुलमर्ग की तंगमर्ग तहसील में स्थित द्रुंग वॉटरफॉल एक के बेहद फेमस पर्यटक स्थल है। राजसी पहाड़ों के बीच स्थित एक झरना झरना, बेहद कम तापमान के कारण सर्दियों के दौरान पूरी तरह से जम जाता है। आप इस झरने को देखने जा सकते हैं।

