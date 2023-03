दोस्तों संग रिवर राफ्टिंग करने का है अलग मजा, बस भूलकर भी ना करें ये गलतियां

ऐप पर पढ़ें

Safety Tips To Remember While Doing River Rafting: गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में घूमने के लिए लोग हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह इस मौसम में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जिन्हें लोग करना खूब पसंद करते हैं। इनमें से सबसे कॉमन है रिवर राफ्टिंग। गर्मी के मौसम में दोस्तों के साथ रिवर राफ्टिंग का प्लान बनाया जा सकता है। हालांकि, इसे करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

गाइड की बात पर दें ध्यान

रिवर राफ्टिंग करने से पहले लोग एक्साइटेड रहते हैं और इस चक्कर में गाइड की बात नहीं सुनते हैं। जो बड़ी गलती है। राफ्टिंग से पहले इस बात का ध्यान रखें कि अपने गाइड की बात सुनना बेहद जरूरी है। राफ्टिंग शुरू होने से पहले गाइड आपको सेफ्टी से जुड़ी चीजें बताते हैं। जिन्हें ध्यान से सुनने पर ही आप अपने गाइड की कमांड को फॉलो कर पाएंगे और राफ्टिंग का आनंद ले पाएंगे।



पैनिक ना हों

राफ्टिंग के दौरान लहरे बहुत तेज होती हैं। ऐसे में कई बार कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं। इस स्थिती में आपको घबराना नहीं है। जब-जब वेव बढ़ जाए तो उन्हें देखकर पैनिक न हो और गाइड के कमांड को फॉलो करें।



सही से पहने लाइफ जैकेट-हेलमेट

राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और हेलमेट पहनाया जाता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप इसे सही से पहनें। इसी की मदद से आपको राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा मिलती है।



पैडल चलाना भी है बेहद जरूरी

पैडल की मदद से नाव को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलती है। ऐसे में जैसे-जैसे नाव आगे बढ़ती है गाइड आपको पैडल चलाने को लेकर बताता है।

