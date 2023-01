पार्टनर के साथ घूमने के लिए केरल का वायनाड है बेस्ट, खूबसूरती के हो जाएंगे दीवाने

ऐप पर पढ़ें

Best Place to Travel With Your Partner: भारत के केरल राज्य में मौजूद वायनाड को खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। वायनाड में कई आकर्षित झरने, ऐतिहासिक गुफाएं, मंदिर और मस्जिदें मौजूद है। आपको बता दें कि वायनाड अपने मसालों के बागानों और वाइल्ड लाइफ पार्क के लिए जाना जाता है। साथ ही यहां घूमने के लिए कई जगह भी हैं, जो हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। देखिए यहां घूमने की जगह-

बाणासुर सागर बांध

बाणासुर तलहटी पर स्थित ये बांध हरियाली से घिरा हुआ है। वायनाड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो हरियाली के बीच आराम से कुछ समय बिताना चाहते हैं।



एडक्कल गुफाएं

एडक्कल गुफाएं भारत में लगभग 8000 साल पुरानी नक्काशियों वाली एकमात्र संरचनाएं हैं जो नवपाषाण युग या उत्तर पाषाण युग की हैं। दो गुफाएं समुद्र तल से 3937 फीट ऊपर अंबुकुथी पहाड़ियों पर स्थित हैं। अध्ययन करने में रुचि रखने वाले इतिहास के शौकीन और पुरातत्व के छात्र इन रहस्यमयी गुफाओं में जाते हैं। इस जगह की खूबसूरती एक्सप्लोर करने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ यहां जाएं।

चेम्बरा पीक

चेम्बरा वायनाड हिल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 6890 फीट ऊपर उठती है। यह जगह हरे-भरे और खूबसूरत नजारों को समेटे हुए है जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी तरफ खींचती है।

सोचीपारा वॉटरफॉल्स

वेल्लारीमाला में तीन-स्तरीय सोचीपारा वॉटरफॉल, जिसे सेंटिनल रॉक वॉटरफॉल के रूप में भी जाना जाता है, वायनाड में एक सुंदर स्थान है। हरे-भरे जंगलों और विशाल चट्टानों के बीच 656 फीट की ऊंचाई से बड़ी मात्रा में पानी के झरने का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है।



इरुप्पु वॉटरफॉल

ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से नीचे की ओर बहते हुए और राजसी पश्चिमी घाटों से घिरा, इरुप्पु वॉटरफॉल घूमने के लिए एक आकर्षक जगह है। प्रकृति प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत खुशी की बात है।

