मई-जून की छुट्टियों में घूमने के लिए देख रहे हैं बर्फीली जगह, तो इस बार चुनें ये प्लेस

बच्चों को मई-जून के महीने में आने वाली छुट्टियों का इंतजार हमेशा रहता है। यह वह समय है जब स्कूल-कॉलेज बंद हो जाते हैं और बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में इस समय पर ज्यादातर लोग फैमिली ट्रिप पर जाते हैं। जिसकी प्लानिंग पहले से होना शुरू हो जाती है। क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं तो ऐसे में लोग ठंडी जगहों पर जाने का प्लान बनाते हैं। इस साल अगर आप भी किसी बर्फीली जगह पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां देखिए बेस्ट प्लेस-

मई-जून में घूमने के लिए बेस्ट जगह (Best Place To Visit During May-June Holidays)

कुफरी- दिल्ली की गर्मी राहत पाने के लिए ये बेस्ट जगह है। यह हिल स्टेशन अपने खूबसूरत नजारों, रोमांचकारी ट्रैकिंग रास्तों के लिए फेमस है। परिवार के साथ इस सुंदर जगह को जरूर एक्सप्लोर करें।

कसौली- दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी को छोड़ हरी-भरी हरियाली से घिरे शांत हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो कसौली जाने का प्लान करें। ठंडी हवाओं और सुंदर नजारों के बीच आराम करने वालों के लिए ये एकदम सही जगह है।

रानीखेत- हरे-भरे देवदार के जंगलों के सुंदर नजारे को देखने के लिए रानीखेत जाएं। उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित, यह हिल स्टेशन बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों, खासकर नंदा देवी के मनमोहक नजारे देखने के लिए फेमस है।

नौकुचियाताल- नौकुचियाताल अपनी नौ कोनों वाली झील के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित, यह जगह न केवल झील के किनारे मनोरंजन के लिए है, बल्कि नौकायन, मछली पकड़ने और पक्षियों को देखने के लिए काफी है।

मुक्तेश्वर- उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित मुक्तेश्वर, राजसी हिमालय के सुंदर नजारे देखने के लिए बेस्ट है। यह शांत हिल स्टेशन, अपने घने शंकुधारी जंगलों और हरे-भरे बगीचों के लिए फेमस है। गर्मी की छुट्टी में आप परिवार के साथ यहां जा सकते हैं।

