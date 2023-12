New year 2024 Celebration: नए साल का जश्न मनाने के लिए परिवाल संग जाएं दिल्ली-एनसीआर की ये जगह

ऐप पर पढ़ें

How to Celebrate New Year With Family: नया साल का जश्न मनाने के लिए लोग अलग-अलग तरह की प्लानिंग करते हैं। हर कोई एक नई शुरुआत के आगमन का जश्न जोरदारी से मनाना चाहता है। आप चाहें तो न्यू ईयर को घर पर परिवार के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर परिवार के साथ आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इन चीजों को कर सकते है।

परिवार संग घूम आएं बाजार

नए साल का जश्न मनाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक हैं दिल्ली एनसीआर के बाजार। परिवार के साथ इन बाजारों को घूमने का अलग मजा है। बाजारों में मिलने वाले अलग-अलग तरह के जंक फूड का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। परिवार के साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं।

दिल्ली के फैंसी कैफे का ले मजा

दिल्ली अपनी खूबसूरती और फैंसी कैफे के लिए जानी जाती है। पूरे एनसीआर में कई फूड हब हैं जहां आप छुट्टी को मनाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ कैफे-हॉपिंग पर जा सकते हैं। दिल्ली की अलग-अलग जगहों पर थीम कैफे बनाए गए हैं। जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं।

पार्टी का लें मजा

दिल्ली-एनसीआर में नए साल का जश्न धूम-धाम से मनाया जाता है। नए साल के आसपास, पूरे एनसीआर में सैकड़ों पार्टियां आयोजित की जाती हैं। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम और नोएडा तक में, आप सबसे शानदार पार्टियों का माद ले सकते हैं।