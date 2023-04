ऋषिकेश जाएं तो जरूर लें इन एक्टिविटीज का मजा, सफर बन जाएगा यादगार

ऐप पर पढ़ें

देवभूमि उत्तराखंड को देश के मशहूर पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। उत्तराखंड जाने वाले पर्यटक ऋषिकेश को अपनी घूमने की लिस्ट में शामिल जरूर करते हैं। गर्मी के मौसम में अगर आप एक्टिविटीज का मजा लेना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश जा सकते हैं। यहां पर जाने से पहले अगर आप अपनी ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं तो लिस्ट में कुछ एक्टिविटीज को शामिल करें।

ऋषिकेश में क्या करें (Things to Do In Rishikesh)

1) फ्लाइंग फॉक्स

इस एक्टिविटी में एक साथ 3 लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसे पूरा करने में 45 से 60 मिनट लगते हैं। ये एक्टिविटी खूब सारी मस्ती और एक्साइटमेंट से भरपूर है। इस एक्टिविटी के दौरान आप तार की रस्सी पर बंधे और जुड़े होते हैं ।

2) पेंटबॉल

ये एक ऐसा मजेदार गेम है जिसमें आपको स्पीड और स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना होता है। ऋषिकेश में मौजूद पेंटबॉल एक्टिविटी एक तरह की छुपन छुपाई है। इस टीम बिल्डिंग एक्टिविटी का मजा एक बार जरूर लें।

3) क्लिफ जम्पिंग

ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं तो इस एक्टिविटी का मजा जरूर लें। इस एक्टिविटी में आपको एक चट्टान से पानी में कूंदना होता है। ये करीब 30-40 फीट ऊंचा होता है।

4) कायाकिंग

ऋषिकेश में कायाकिंग काफी ज्यादा फेमस है। इस एक्टिविटी का मजा लेने दूर-दूर से लग पहुंचते हैं। इन बोट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकी ये तेजी से बहती नदी में चल सकें। इसलिए ऋषिकेश में बहती गंगा में इस एक्टिविटी को करने का मजा अलग है।

5) कैम्पिंग

ऊंचे पहाड़ों के बीच में बहती नदियों के किनारे कैम्पिंग करना किसी फिल्मी अनुभव से कम नहीं है। पार्टनर के साथ यहां जाएं तो रात के समय तारों से भरा खुला आसमान देखें। ये किसी जादुई दुनिया का अहसास करवा सकता है।

