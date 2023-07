अगस्त में मिल रहे हैं दो लॉन्ग वीकेंड, मजेदार तरीके से छुट्टियां बिताने के लिए इन जगहों पर जाएं

ऐप पर पढ़ें

Travel Places Of India To Travel On August Long Weekend: ऑफिस के खूब कामों के बीच छुट्टी मिल पाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में वीकऑफ के साथ कोई छुट्टी मिल जाए तो घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। अगस्त के महीने में दो लॉन्‍ग वीकेंड मिल रहे हैं। बारिश के मौसम में नेचर को एन्‍जॉय करना चाहते हैं तो घूमने के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन प्‍लान करें। यहां जानिए अगस्त में मिल रही छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए बेस्ट प्लेस।

कब है लॉन्ग वीकेंड

अगस्त के महीने में दो लॉन्ग वीकेंड मिल रहे हैं जिसमें आपको एक दिन की छुट्टी लेनी होगी। दरअसल, 12 से 15 अगस्त तक पहला लॉन्ग वीकेंड है। जिसमें आपको 14 तारीक की छुट्टी लेनी होगी। वहीं दूसरा लॉन्ग वीकेंड 26 से 30 तारीख तक है। इसमें आपको 29 और 29 की छुट्टी लेनी होगी। छुट्टियां फाइनल करने के बाद आप इन लॉन्ग वीकेंड पर घूमने जा सकते हैं।

अगस्त के महीने में घूमने के लिए कहां जाएं

माउंड आबू- राजस्थान में माउंट आबू एक बेहद खूबसूरत प्लेस है जहां आप अगस्त के महीने में घूमने के लिए जा सकते हैं। बारिश के दिनों में यहां खूबसूरत नजारे दिखते हैं। यहां केसुंदर पहाड़ और हरी-भरी घाटी देखने लायक होती है। यहां नक्की झील में नाव की सवारी करना ना भूलें।

माउंट आबू में घूमने की जगहें

- दिलवाड़ा मंदिर

- गुरु शिखर

- अचलगढ़ गांव

- अर्बुदा देवी मंदिर

- टॉड रॉक

- गौमुक मंदिर

- रघुनाथ मंदिर

चेरापूंजी- पूर्वोत्तर भारत में अगस्त में घूमने के लिए चेरापूंजी सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहां स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए जड़ पुलों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। चेरापूंजी उन लोगों के लिए अच्छी है जो झरनों, रहस्यमय जंगलों, नदियों और गुफाओं जैसी जगहों को देखना पसंद करते हैं।

चेरापूंजी में घूमने की जगहें

- नोहकलिकाई फॉल्स

- डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज

- मावसिनराम गांव

- सेवन सिस्टर्स फॉल्स

- मावसमाई गुफा

- द इको पार्क

- मावकडोक डिम्पेप वैली

- थांग खारंग पार्क

- खासी मोनोलिथ

- मावसिनराम रिजर्व फॉरेस्ट

चिकमंगलूर- कॉफी के बागान, घास के पहाड़, खूबसूरत घने जंगल, मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरने और खूबसूरत नदियां देखने के लिए कर्नाटक में चिकमगलूर बिल्कुल बेस्ट है। अगस्त में जाने के लिए ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है।

चिकमगलूर में घूमने की जगहें

- मुल्लायनगिरी

- हेब्बे फॉल्स

- बाबा बुंदनगिरी

- भद्रा वन्यजीव अभयारण्य

- भद्रा बांध

- हनुमान गुंडी फॉल्स

- चाय बागान

- कॉफी एस्टेट

- शरदंबा मंदिर

- माणिक्यधरा फॉल्स

- हिरेकोलाले झील

