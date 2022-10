दिवाली पर परिवार संग घूमने की करें प्लानिंग, दिन बन जाएंगे यादगार

Places to Travel With Family on Diwali : दिवाली दुनिया के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, और यह पूरे भारत में मनाया जाता है। दिवाली को भारत में 'रोशनी के त्योहार' के रूप में जाना जाता है। दिवाली के मौके पर अक्सर लोग परिवार के साथ घूमने की प्लानिंग करते हैं। करें भी क्यों ना, आखिर दिवाली के दौरान कई सारी छुट्टियां जो होती हैं।



1) उदयपुर- राजस्थान का उदयपुर भी परिवार संग घूमने के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। इस जगह पर मौजूद पुराने किले और महल देखने लायक है। परिवार को रॉयल लाइफ एंजॉय करवाना चाहते हैं तो इस जगह पर उन्हें जरूर लेकर जाएं।



2) बनारस- काशी विश्वनाथ भी एक बेहतरीन जगह है जहां पर आप अपने परिवाक के साथ जा सकते हैं। दिवाली के त्योहार पर भगवान शिव की प्रिय नगरी को खूबसूरती से सजाया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही आप अश्वमेध घाट पर आरती में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यहां के फेमस खाने का स्वाद जरूर चखें।



3) अयोध्या- भगवान राम की जन्मभूमि दिवाली के पावन त्योहार पर बेहद खूबसूरती से सजी होती है। कहते हैं दिवाली के ही दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या नगरी पहुंचे थे, तभी यहां के लोगों ने जगह जगह दिपक जलाए थे। अयोध्या घूमने के लिए सस्ती जगह है। दिवाली के समय यहां पर जाने पर आपको अलग अनुभव होगा। आप परिवार के साथ राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और आसपास के फेमस मंदिरों के दर्शन जरूर करें। इसके अलावा यहां पर शाम के समय होने वाली सरयू आरती में शामिल हो और अद्भुत नजारों को परिवार के एंजॉय करें। ये भी पल आपके लिए यादगार होंगे।



4) जयपुर- दीवाली के दौरान गलियों, घरों और दुकानों में रोशनी जयपुर के आकर्षण को बढ़ा देती है। हर साल जयपुर की पिंक सिटी की पूरी इमारतें और बाजार जगमगाते हैं। दिवाली वेकेशन डेस्टिनेशन के लिए जयपुर जाना लोग पसंद करते हैं।

दिवाली के लिए दिल्ली के इन बाजारों से सस्ते में करें खरीददारी, मिलेगा सभी सामान