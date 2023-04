अप्रैल के महीने में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये प्लेसिस, दोस्तों संग करें एक्सप्लोर

ऐप पर पढ़ें

Best Places to visit in April : गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग घूमने फिरने की प्लानिंग करते हैं। नई जगहों, खाना, भाषा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। हालांकि, घूमने-फिरने और मौज मस्ती करने वाले लोग ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। भारत में देखने के लिए काफी कुछ हैं। डेजर्ट सफारी से लेकर नीले समुद्र तक, धार्मिक जगहों से लेकर पार्टी प्लेसिस तक, यहां पर एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है। यहां हम बता रहे हैं अप्रैल में घूमने की बेस्ट जगहों के बारे में, जहां आप दोस्तों के साथ जा सकते हैं।

सराहन, किन्नौर

सराहन हिमाचल प्रदेश राज्य में किन्नौर के पास स्थित एक सुंदर गांव है। यहां सेब के बागों, घने पन्ना चीड़ और देवदार के जंगलों, तेज धाराओं, जंगली फूलों के खेतों, देहाती सेटिंग्स, सीढ़ीदार खेतों और स्लेट की छत वाले घरों के लिए प्रसिद्ध, गांव देखने लायक है। चट्टानों से घिरी पहाड़ियां और हरे-भरे खड्ड देखने लायक हैं।

मुन्नार, केरला

इस हिल्स स्टेशन पर पहुंचकर आपको ऐसा महसूस जैसे आप बादलों को अपने हाथों में ले लेंगे और हरे-भरे पत्ते नजारे को और भी खूबसूरत बना देते हैं। ये जगह चाय बागानों, विदेशी हरी-भरी हरियाली और पथरीली चोटियों के लिए फेमस है। यहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े चाय बागान हैं।

चेरापूंजी, मेघालय

चेरापूंजी की अनछुई सुंदरता जैसे डैन थेलेन फॉल्स, नोह संगिथियांग फॉल्स, नोह कलिकाई फॉल्स जो जलवायु और आसपास की सुखद हवा की तारीफ करते हैं। चट्टानों से बांग्लादेशी मैदानों के भव्य विस्तार के साथ इस बरसाती धुंध भरी जगह का मजा लेने के लिए अप्रैल में इस जगह की यात्रा करना सबसे अच्छा है।

कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल

कालिम्पोंग के विभिन्न बौद्ध मठों में, आपके पास तोंग्सा गोम्पा है, जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने के कारण काफी पुराना होने के लिए फेमस है। आप यहां लाल पांडा, एशियाई काला भालू और पैंगोलिन को देखना बेहतरीन होगा।

