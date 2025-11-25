Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राSpend a Calm Spiritual Weekend with Your Family at These 5 Famous Noida Temples
ये हैं नोएडा के 5 सबसे प्रसिद्ध मंदिर, वीकेंड पर फैमिली के साथ कर आएं दर्शन!

संक्षेप:

नोएडा के कई मंदिरों में ऐसा माहौल मिलता है, जहाँ आप शांत माहौल में परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीकेंड सुकून भरा और पॉजिटिविटी से भरपूर हो, तो इन प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए में जा सकते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 04:15 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, और वीकेंड पर परिवार के साथ किसी शांत जगह पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो नोएडा के कुछ प्रसिद्ध मंदिर इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। नोएडा के कई मंदिरों में ऐसा माहौल मिलता है जहाँ आप बिना भीड़-भाड़ और चहल-पहल के, आराम से शांत माहौल में परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इन मंदिरों का आध्यात्मिक वातावरण पूरे परिवार को एक अलग ही सुकून देगा। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका वीकेंड सुकून भरा और पॉजिटिविटी से भरपूर हो, तो आप इन प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए में जा सकते हैं।

श्री विनायक मंदिर

सेक्टर 62 में बना यह सुंदर गणेश मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहां का माहौल पूरे दिन बहुत लाइट और शांत रहता है। इस मंदिर का परिसर काफी बड़ा, खुला-खुला और साफ सुथरा है। यहां बैठकर आप कुछ पल सुकून के साथ बिता सकते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां पर गणेश जी के अलग-अलग स्वरूप में कई प्रतिमाएं स्थापित है जिन्हें देखकर मन को आध्यात्मिक सुकून मिलता है।

इस्कॉन मंदिर

सेक्टर 32 में स्थित इस्कॉन मंदिर नोएडा का बहुत ही फेमस मंदिर है। यहां हमेशा भजन-कीर्तन होता रहता है और इस मंदिर की सजावट भी भक्तों के दिल को आकर्षित करती है। वीकेंड पर परिवार के साथ यहाँ आ कर आप शांत भाव से श्रीकृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर की सजावट और साफ-सफाई इसे और भी खास बनाती है। सुबह और शाम की आरती यहाँ का मुख्य आकर्षण है।

श्री सनातन धर्म मंदिर

नोएडा के सेक्टर 19 में स्थित यह मंदिर अपने बड़े परिसर और विशाल शिव प्रतिमा के कारण लोगों में काफी लोकप्रिय है। त्योहारों और खासकर शिवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की काफी भीड़ देखी जाती है। इस मंदिर का परिसर बहुत ही शानदार है। ऐसे में यहां परिवार के साथ दर्शन करना बहुत ही आसान होता है। वीकेंड पर अगर आप परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप श्री सनातन धर्म मंदिर जा सकते हैं।

लाल मंदिर

सेक्टर 2 में बना यह मंदिर नोएडा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कई दशकों से लोग यहाँ शिव, दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं की पूजा करने आते रहे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पारंपरिक माहौल वाला है। इस मंदिर में आने से मन को बहुत ही सुकून मिलता है। दिल्ली-नोएडा के लोग खास अवसरों पर यहां बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। बात करें वीकेंड की तो, परिवार के साथ एक सुकून भरा वीकेंड मनाने के लिए आप इस मंदिर में आ सकते हैं।

वोडा महादेव

सेक्टर 100 में स्थित वोडा महादेव मंदिर शहर का बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ स्थापित शिवलिंग के बारे में कई मान्यताएँ प्रसिद्ध हैं, जिसकी वजह से यहाँ की पूजा और रुद्राभिषेक का महत्व और बढ़ जाता है। इस मंदिर का प्रांगण सुबह 4:00 से खुल जाता है और शाम तक भक्तों के लिए खुला रहता है। ऐसे में आप जिस भी टाइम चाहे इस मंदिर में आ कर सुकून भरे पल बिता सकते हैं।

लेखक के बारे में

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
