मंदिर जहां श्रीकृष्ण देते हैं सुंदरता का आशीर्वाद! दर्शन मात्र से दूर होते हैं त्वचा संबंधी रोग

ShreeKrishna Kubja Temple: मथुरा में बसा है श्रीकृष्ण कुब्जा मंदिर कई मायनों में बड़ा खास है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से त्वचा संबंधी हर रोग ठीक हो जाते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प बातें।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 01:51 PM
दुनिया भर में श्रीकृष्ण जी के अनगिनत मंदिर मौजूद हैं। हर मंदिर की अपनी खास मान्यता और खासियत है, लेकिन मथुरा का ‘श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर’ इन सबसे बिल्कुल अलग है। यूं तो दुनिया भर में कृष्ण जी के जितने भी मंदिर हैं, वहां पर वे श्रीमती राधा रानी के साथ विराजमान हैं। लेकिन श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर में श्रीकृष्ण जी राधा रानी के साथ नहीं बल्कि कुब्जा के साथ विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने भर से त्वचा संबंधी रोग खत्म हो जाते हैं और सुंदर त्वचा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातें और मान्यताएं।

क्यों खास है श्रीकृष्ण कुब्जा मंदिर

श्रीकृष्ण कुब्जा मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहां पर भगवान श्रीकृष्ण राधा रानी के साथ नहीं बल्कि कुब्जा के साथ विराजमान हैं। कुब्जा, श्री कृष्ण के मामा कंस की नौकरानी थी। श्री कृष्ण का यह मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है, जहां श्रद्धालु ना सिर्फ पूजा करने आते हैं बल्कि विश्वास करते हैं कि यहां आने से त्वचा से जुड़ी समस्याएं और शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि यह मंदिर भक्तों के बीच सौंदर्य और स्वास्थ्य से जुड़ी आस्था का प्रतीक बन चुका है।

मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, कंस की नौकरानी कुब्जा की कमर झुकी हुई थी और उसका चेहरा भी बहुत बदसूरत था। मथुरा के लोग कुब्जा की बदसूरती को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार भगवान कृष्ण जब मथुरा पहुंचे तो उनकी नजर कुब्जा पर पड़ी। कृष्ण जी ने उसे देखकर बार-बार 'सुंदरी-सुंदरी' कहकर पुकारा। शुरुआत में कुब्जा को लगा कि कृष्ण भी उसका मजाक बना रहे हैं और वह आहत होकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपना एक पैर उसके पैर पर रखा और अपने हाथों से उसका चेहरा उठाकर उसकी कमर सीधी कर दी। जैसे ही उन्होंने यह चमत्कार किया, कुब्जा की झुकी हुई कमर ठीक हो गई और वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। इस घटना के बाद ही श्रीकृष्ण कुब्जा मंदिर की स्थापना हुई।

श्रीकृष्ण कुब्जा मंदिर से जुड़ी आस्था

श्रीकृष्ण कुब्जा मंदिर को ले कर यह मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को श्री कृष्णा और कुब्जा के दर्शन मात्र से सभी तरह की शारीरिक और त्वचा से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर के जल से स्नान करने और श्रद्धा पूर्वक मंदिर में दर्शन करने से स्किन और शरीर से जुड़ी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यही वजह है कि स्किन की समस्याओं से जूझ रहे श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

