इस शिव मंदिर में दर्शन करने से ठीक हो जाता है अस्थमा, बस करना होता है 3 चीजों का परहेज

संक्षेप: Ancient Shiva Adinatheshwara Temple Cures Asthma : आद्यपदी आदिनाथेश्वर मंदिर प्राचीन शिव समर्पित मंदिर है। जिसके बारे में माना जाता है कि यहां आने वाले भक्तों को दमा रोग से चमत्कारिक राहत मिलती है। यही वजह है कि लोग इसे 'अस्थमा मंदिर' के नाम से भी जानते हैं।

Adinatheshwara Temple : बढ़ता प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह फेफड़ों के विकास को बाधित करके अस्थमा के दौरे को ट्रिगर कर सकता है। अगर आप अस्थमा (दमा) जैसी सांस की बीमारी से परेशान हैं, तो कर्नाटक के मंगलुरु के पास स्थित आद्यपदी आदिनाथेश्वर मंदिर (Shri Adhinatheshwara Temple) में दर्शन के लिए जरूर जाएं। बता दें, आद्यपदी आदिनाथेश्वर मंदिर प्राचीन शिव समर्पित मंदिर है। जिसके बारे में माना जाता है कि यहां आने वाले भक्तों को दमा रोग से चमत्कारिक राहत मिलती है। यही वजह है कि लोग इसे 'अस्थमा मंदिर' के नाम से भी जानते हैं।

कहां है आद्यपदी आदिनाथेश्वर मंदिर यह मंदिर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में अध्यापाड़ी (Adhyapadi) गांव में स्थित है। यह मंदिर मंगलुरु शहर से लगभग 12-15 किमी दूर, मंगलुरु एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर है। फाल्गुनी नदी के किनारे हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा यह मंदिर शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है।

आद्यपदी आदिनाथेश्वर मंदिर से जुड़ी कथा आद्यपदी आदिनाथेश्वर मंदिर से जुड़ी एक पुरानी कथा के अनुसार, चौटा राजवंश के समय एक रानी गंभीर अस्थमा रोग से पीड़ित हुई। जब डॉक्टरों के सारे प्रयास नाकाम हो गए तो एक रात सपने में भगवान शिव ने उन्हें आदि नाथेश्वर मंदिर आने को कहा। रानी ने मंदिर में प्रार्थना की, पुजारी द्वारा दिए गए उब्बास तीर्थ (Ubbasa Theertha)– एक औषधीय पवित्र जल – और चंदन की लेप को 12 दिनों तक लगाया। जिसके चमत्कार से वह पूरी तरह ठीक हो गईं। कहा जाता है कि आभार में रानी ने अपनी हार भेंट की, जो आज भी मंदिर में सुरक्षित है। इस चमत्कार के बाद से यह मंदिर अस्थमा, एलर्जी और सांस संबंधी अन्य बीमारियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। भक्तों का मानना है कि यहां का प्रसाद और चंदन लेप सांस की नलियों को साफ करता है और स्थायी राहत देता है।

इन 3 नियमों का पालन करना है जरूरी अस्थमा से राहत पाने के लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। बता दें, कुछ दिनों तक उपवास रखने के साथ लहसुन, प्याज और मांसाहार से पूरी तरह दूर रहना होता है। लोगों का कहना है कि इन 3 विशेष नियमों का पालन करने से धीरे-धीरे अस्थमा के लक्षण कम होने लगते हैं।

अस्थमा रोग ठीक करने में कैसे मदद करता है मंदिर? उब्बास तीर्थ- मंदिर के पीछे चट्टानों से निकलने वाले प्राकृतिक प्राकृतिक जल को उब्बास तीर्थ कहा जाता है। इस जल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, जो अस्थमा और एलर्जिक बीमारियों को ठीक करने में सहायक माना जाता है। भक्त इसे बोतल में भरकर घर ले जाते हैं और रोज पीते हैं।

चंदन का लेप (संदलवुड पेस्ट)- पुजारी द्वारा अभिमंत्रित चंदन को माथे पर लगाने या लेप के रूप में लेने से सांस लेने में आसानी होती है।

प्रसाद- नारियल, काली मिर्च, राख गार्ड (कद्दू) और चांदी के धागे का विशेष मिश्रण। ठीक होने के बाद भक्त इसे भगवान को चढ़ाते हैं।