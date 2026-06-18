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शिमला-शिलांग या मसूरी! जून में घूमने के लिए कहां जाना है सस्ता और सेफ?

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Northeast or Himachal-Uttarakhand hill station, which one is cheap: जून में हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बना रहे और किसी शानदार जगह पर जाना चाहते हैं तो नॉर्थईस्ट या हिमाचल, कौन सी जगह पर जाना सस्ता और सेफ होगा।

शिमला-शिलांग या मसूरी! जून में घूमने के लिए कहां जाना है सस्ता और सेफ?

जून के महीना ज्यादातर लोग घूमने के लिए चुनते हैं। वजह है बच्चों की छुट्टियां, क्योंकि इस वक्त लगभग सारे स्कूल बंद होते हैं या पढ़ाई काफी स्लो हो रही होती है। इसलिए फैमिली के साथ घूमने जाने के लिए ये टाइम बेस्ट होता है। लेकिन मानसून में पहाड़ों की ट्रिप प्लान करने के साथ कुछ प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। लोगों में नॉर्थईस्ट का क्रेज इन दिनों तेजी से बढ़ता जा रहा। खासतौर पर टीनएज बच्चे नॉर्थईस्ट घूमने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे। शिलांग, गंगटोक जैसी जगहें उनकी बकेट लिस्ट में शामिल है। लेकिन ट्रिप का प्लान करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मानसून में फैमिली के साथ जा रहे तो कौन सी जगह आपके लिए ज्यादा सस्ती, अच्छी और घूमने के लिए यादगार होगी।

नॉर्थईस्ट या हिमाचल-उत्तराखंड ट्रिप पर जाने से पहले ये बातें जरूर जान लें

अगर आप गंगटोक, शिलांग, तवांग जैसे नॉर्थईस्ट हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों को जरूर कंसीडर करें।

फैमिली मेंबर

आपकी ट्रिप में किस एज ग्रुप के फैमिली मेंबर हैं। अगर बच्चे और बूढ़े भी इस ट्रिप में शामिल हैं तो समझें कि नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेशन पर आपके पास सुविधाएं कम होंगी और पहाड़ी रास्ते पर चलना ज्यादा होगा। चूंकि मानसून है तो बारिश में भीगना भी पड़ सकता है। ऐसे में फैमिली ट्रिप के लिए नॉर्थ ईस्ट से बेहतर शिमला-मनाली,मसूरी जैसे हिमाचल या उत्तराखंड के हिल स्टेशन अच्छे होंगे।

वेजिटेरियन हैं क्या

अगर आप बिल्कुल वेजिटेरियन हैं तो नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेशन पर आपको केवल शहरी एरिया में ही वेजिटेरियन के ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। सुदूर रिमोट एरिया जहां पर आप ट्रैकिंग के जरिए जाने का प्लान बना रहे वहां पर आपको वेजिटेरियन फूड के बहुत ही कम ऑप्शन मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर पूरी तरह से मीट बेस्ड होता है। ऐसे में वेजिटेरियन लोगों के लिए लिमिटेड ऑप्शन होंगे और वो भी आपके बजट से ज्यादा हो सकते हैं।

बजट में रहना और खाना

नॉर्थ ईस्ट एरिया में होटल का किराया, स्टे और दूसरी फैसिलिटीज चूंकि कम होती है और खाने-पीने के साथ ही ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी महंगी हो सकती है। जबकि हिमाचल और मसूरी में रोड वगैरह की कंडीशन में बारिश में आमतौर पर सही रहती है और आपको नॉर्मल रेट पर ही ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाती है।

मानसून रिस्क

नॉर्थईस्ट एरिया में अक्सर मानसून में ज्यादा बारिश और बाढ़ का रिस्क रहता है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ जून में आमतौर पर सूखे ही होते हैं और बारिश बहुत कम होती है। ऐसे में हिमाचल-उत्तराखंड में मानसून का रिस्क जून के महीने में नॉर्थईस्ट की तुलना में कम ही होता है।

भीड़भाड़ और टूरिस्ट

हिमाचल और उत्तराखंड काफी ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इसलिए यहां पर भारी भीड़, जाम और भीड़ की वजह से काफी सारी असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं नॉर्थईस्ट टूरिज्म के मामले में शांत और खूबसूरत जगह है। जहां पर आप नेचर को करीब से फील कर सकते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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