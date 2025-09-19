जब थाने की दीवार से प्रकट हुई थी देवी मां! बड़ी दिलचस्प है 'पुलिसवाली माता' की कहानी Shardiya Navratri 2025 special unique mata rani temples Policewali mata mandir interesting story, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राShardiya Navratri 2025 special unique mata rani temples Policewali mata mandir interesting story

जब थाने की दीवार से प्रकट हुई थी देवी मां! बड़ी दिलचस्प है 'पुलिसवाली माता' की कहानी

हमारे देश में माता रानी के कई मंदिर हैं, इनमें हर मंदिर की अपनी खास कहानी है। कुछ की कहानी तो बड़ी दिलचस्प और चौंका देने वाली है। आज हम आपको माता रानी के ऐसे ही एक मंदिर की कहानी सुनाने वाले हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:52 PM
share Share
Follow Us on
जब थाने की दीवार से प्रकट हुई थी देवी मां! बड़ी दिलचस्प है 'पुलिसवाली माता' की कहानी

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने ही वाला है। इन नौ दिनों आपको हर जगह माता रानी के जयकारे सुनाई देंगे, मंदिर के आगे लगी भक्तों की भारी भीड़ भी दिखेगी। हमारे देश में माता रानी के कई मंदिर हैं, इनमें हर मंदिर की अपनी खास कहानी है। कुछ की कहानी तो बड़ी दिलचस्प और चौंका देने वाली है। आज हम आपको माता रानी के ऐसे ही एक मंदिर की कहानी सुनाने वाले हैं। इसका नाम जितना दिलचस्प है, इससे जुड़ी कहानी और मान्यताएं भी उतनी ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले में बसे चामुंडा माता मंदिर की, जिसे 'पुलिस वाली माता मंदिर' भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

जब थाने की दीवार से प्रकट हुई थीं माता

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है, पुलिस वाली माता का मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर के स्थान पर पहले एक सैनिक छावनी थी, जिसे बाद में पुलिस थाने में बदल दिया गया था। खास बात है कि जब इसे सुठालिया स्थानांतरित करने की बात हुई, तो थाने की दीवार से देवी की मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई थी। तभी से इन्हें पुलिस वालों की माता का मंदिर कहा जाने लगा। मां चामुंडेश्वरी के दर्शन आज भी दीवार में ही होते हैं।

पुलिसवाले ही करते हैं मंदिर की देख-रेख

इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहां की सारी देख-रेख पुलिस वाले ही करते हैं। मंदिर का सारा खर्च और सभी व्यवस्थाएं, पुलिस विभाग द्वारा ही उठाई जाती हैं। माता रानी के शृंगार से ले कर मंदिर में आयोजित होने वाले भंडारे आदि की व्यवस्था भी पुलिस विभाग द्वारा की की जाती है। कहते हैं मंदिर से जुड़ी ये चमत्कारिक घटना आज भी थाने के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है।

गजब है मंदिर से जुड़ी मान्यता

मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये भी है कि आज भी सुठालिया थाने में किसी पुलिस वाले की पोस्टिंग होती है, तो उसे सबसे पहले देवी के मंदिर में आमद देनी पड़ती है। कहते हैं बिना देवी की इच्छा के यहां कोई नहीं टिक पाता, तुरंत सस्पेंड हो जाता है। वहीं जिन पुलिसवालों को अपना ट्रांसफर रुकवाना होगा है, वो भी देवी के दरबार में अर्जी लगाते हैं।

Travel Places Shardiya Navratri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।