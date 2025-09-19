जब थाने की दीवार से प्रकट हुई थी देवी मां! बड़ी दिलचस्प है 'पुलिसवाली माता' की कहानी

हमारे देश में माता रानी के कई मंदिर हैं, इनमें हर मंदिर की अपनी खास कहानी है। कुछ की कहानी तो बड़ी दिलचस्प और चौंका देने वाली है। आज हम आपको माता रानी के ऐसे ही एक मंदिर की कहानी सुनाने वाले हैं।

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने ही वाला है। इन नौ दिनों आपको हर जगह माता रानी के जयकारे सुनाई देंगे, मंदिर के आगे लगी भक्तों की भारी भीड़ भी दिखेगी। हमारे देश में माता रानी के कई मंदिर हैं, इनमें हर मंदिर की अपनी खास कहानी है। कुछ की कहानी तो बड़ी दिलचस्प और चौंका देने वाली है। आज हम आपको माता रानी के ऐसे ही एक मंदिर की कहानी सुनाने वाले हैं। इसका नाम जितना दिलचस्प है, इससे जुड़ी कहानी और मान्यताएं भी उतनी ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले में बसे चामुंडा माता मंदिर की, जिसे 'पुलिस वाली माता मंदिर' भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

जब थाने की दीवार से प्रकट हुई थीं माता मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है, पुलिस वाली माता का मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर के स्थान पर पहले एक सैनिक छावनी थी, जिसे बाद में पुलिस थाने में बदल दिया गया था। खास बात है कि जब इसे सुठालिया स्थानांतरित करने की बात हुई, तो थाने की दीवार से देवी की मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई थी। तभी से इन्हें पुलिस वालों की माता का मंदिर कहा जाने लगा। मां चामुंडेश्वरी के दर्शन आज भी दीवार में ही होते हैं।

पुलिसवाले ही करते हैं मंदिर की देख-रेख इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहां की सारी देख-रेख पुलिस वाले ही करते हैं। मंदिर का सारा खर्च और सभी व्यवस्थाएं, पुलिस विभाग द्वारा ही उठाई जाती हैं। माता रानी के शृंगार से ले कर मंदिर में आयोजित होने वाले भंडारे आदि की व्यवस्था भी पुलिस विभाग द्वारा की की जाती है। कहते हैं मंदिर से जुड़ी ये चमत्कारिक घटना आज भी थाने के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है।