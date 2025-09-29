यूपी का वो मंदिर जहां अष्टमी-नवमी पर मांगी हर मुराद होती है पूरी, भारी संख्या में आते हैं लोग
मां दुर्गा का हर मंदिर अपनी अलग कहानी और मान्यता के लिए जाना जाता है। इनमें से ही एक है, भंडारी देवी मंदिर। इस मंदिर को ले कर मान्यता है कि अष्टमी-नवमी तिथि पर यदि कोई यहां मन्नत मांगता है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है।
नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों देवी के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मां दुर्गा का हर मंदिर अपनी अलग कहानी और मान्यता के लिए जाना जाता है। इनमें से ही एक है, भंडारी देवी मंदिर जहां नवरात्रि में भक्तों का तांता लग जाता है। इस मंदिर को ले कर मान्यता है कि अष्टमी और नवमी तिथि पर यदि कोई यहां मन्नत मांगता है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कहते हैं ये मंदिर स्थानीय लोगों की भी खूब मदद करता है और इससे जुड़े चमत्कारी किस्से कम नहीं है। ऐसे में इस अष्टमी-नवमी आप भी देवी के इस अद्भुत मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
भंडारी देवी से जुड़ी मान्यता
भंडारी देवी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहां अष्टमी और नवमी के दिन पूजा-पाठ करने से देवी दुर्गा खूब प्रसन्न होती हैं। इतना ही नहीं आप इन दिनों जो भी माता से मांगते हैं, वो जरूर मिलता है। मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है कि यहां के किसान देवी को अनाज चढ़ाते हैं, जिससे उनके घर में सुख-समृद्धि आती है। कहते हैं देवी ने कई बार स्थानीय लोगों की मदद की है और आज भी ये मंदिर उनकी भारी विपदाओं को दूर करता है।
मंदिर में मौजूद है चमत्कारी कुंड
भंडारी देवी मंदिर में एक कुंड भी मौजूद है, जिसे चमत्कारी कहा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि भले की कितनी गर्मी क्यों ना पड़ जाए, इस कुंड का जल कभी भी नहीं सूखता है। इतना ही नहीं मंदिर में प्रवेश से पहले, जो भी इस कुंड में स्नान करता है, मान्यता है कि उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। खासतौर से अष्टमी और नवमी के दिन कुंड में स्नान करने को भारी भीड़ उमड़ती है।
कब और किसने कराया मंदिर का निर्माण?
भंडारी देवी मंदिर बहुत ही प्राचीन है। हालांकि इस बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने कराया। कई लोगों का मानना है कि मंदिर अशोक काल में बनवाया गया था। पहाड़ की चोटी पर स्थित इस मंदिर के आसपास से कई शिलालेख मिले हैं, जो अशोक काल से जुड़े हुए हैं। इसलिए मंदिर का निर्माण भी उसी युग के आसपास का बताया जाता है।
कहां हैं भंडारी देवी मंदिर?
देवी का ये चमत्कारी मंदिर उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है, जहां आप आराम से ऑटो या कैब कर के पहुंच सकते हैं। नवरात्रि के समय यहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, खासतौर से अष्टमी और नवमी के दिन तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। अगर आप भी मां से कोई मनोकामना चाहते हैं, तो उनके दर्शन के लिए मिर्जापुर के इस चमत्कारी मंदिर में आ सकते हैं।
