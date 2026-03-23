बिना तेल-बाती के चट्टान में जल रही है प्राकृतिक ज्वालाएं, जानिए ज्वाला देवी मंदिर से जुड़े रहस्य

देवी के अद्भुत मंदिरों में ज्वाला देवी मंदिर भी शामिल है। इस मंदिर में सालों से बिना तेल-बाती के चट्टान में प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही हैं, जिन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। आइए, जानते हैं हिमाचल के ज्वाला देवी मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में।

भारत में देवी के मंदिर को समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाते हैं। भारत में मुख्य तौर पर 51 शक्तिपीठ हैं, जो देवी सती के अंगों के गिरने से बने पवित्र स्थल हैं। इन मंदिरों में कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर भी शामिल है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि सदियों से नौ प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही हैं। भारत के सबसे रहस्यमयी और पूजनीय शक्तिपीठों में से एक ज्वाला देवी मंदिर है। हैरानी की बात ये है कि यहां कि अखंड ज्योतियां सदियों से बिना किसी तेल, बाती या घी के जल रही हैं। विज्ञान और इतिहास दोनों ही इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने में अब तक असफल रहे हैं। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी बातें।

मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तब यहां देवी सती की जीभ गिरी थी। इसी कारण यहां देवी ज्वाला के रूप में प्रकट हुई हैं। ज्वाला जी की गुफा में चट्टानों के बीच से नौ ज्वालाएं निकलती हैं जो लगातार जल रही हैं। इन नौ प्राकृतिक ज्वालाओं को 'नौ दुर्गा' का स्वरूप माना जाता है। जिसमें महाकाली मुख्य ज्वाला है, जो सबसे बड़ी है। इसके अलावा बाकी 8 ज्वाला अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी।

क्या है वैज्ञानिकों का कहना ज्वाला देवी मंदिर को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां जल रही ज्वालाएं पृथ्वी से निकलने वाली प्राकृतिक गैस के दहन के कारण हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने कई सालों तक इन ज्वालाओं की जांच की लेकिन नौ किलोमीटर गहराई तक खुदाई करने के बावजूद उन्हें प्राकृतिक गैस का स्रोत नहीं मिल पाया है।

अकबर ने की ज्वालाओं को भुजाने की कोशिश मुगल सम्राट अकबर ने फेमस ज्वाला देवी मंदिर का दौरा किया था और लोहे की डिस्क और पानी से ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन ज्वालाएं नहीं बुझीं। शुरुआत में, अकबर को देवी की शक्ति पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मंदिर में एक सोने का छाता अर्पित किया जिसके बाद वह एक अजीब धातु में बदल गया। इस घटना ने देवी में उनके विश्वास को मजबूत कर दिया।

मंदिर परिसर में उबला पानी मंदिर परिसर में एक छोटा सा कुंड है जिसे 'गोरख डिब्बी' कहा जाता है। इस कुंड का पानी देखने में ऐसा लगता है जैसे वह उबल रहा हो। लेकिन जब आप उस पानी में हाथ डालेंगे, तो वह एकदम ठंडा महसूस होगा। यह आंखों के धोखे जैसा एक सुंदर नजारा है।