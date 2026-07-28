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Sawan Special: भारत के इन 4 शिव मंदिरों को माना जाता है चमत्कारी, हर मनोकामना होती है पूरी!

By Avantika Jain
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भगवान भोलेनाथ के ढेरों मंदिरों में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन्हें चमत्कारी माना जाता है। सावन के महीने में आप इन मंदिरों के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहां जानिए भगवान शिव के 4 चमत्कार मंदिर।  

Miraculous Shiv temple
चमत्कारी शिव मंदिर

भारत को मंदिरों का घर कहा जाता है। यहां कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी महीमा को समझ पाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल है। सावन का महीना शुरू होने वाला है और ये महीना भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में हम आपको शिव के अलग-अलग मंदिरों के बारे में बताते रहेंगे। इस आर्टिकल में ऐसे शिव मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें चमत्कारी माना जाता है।

1) बिजली महादेव मंदिर

बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक फेमस और रहस्यमयी शिव मंदिर है। भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक ये मंदिर भी शामिल है। मंदिर के अंदर स्थित शिव लिंगम पर हर 12 साल में बिजली गिरती है और इस वजह से ये टूट जाता है। कहा जाता है कि टुकड़ों में टूटे इस मंदिर का पुजारी हर टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें नाज, दाल के आटे और कुछ मक्खन से बने पेस्ट के इस्तेमाल से जोड़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ महीनों के बाद शिवलिंग पहले जैसा लगने लगता है।

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2) श्री कालहस्ती मंदिर

श्री कालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्वर्णामुखी नदी के किनारे पर स्थित एक फेमस शिव मंदिर है। मंदिर में भगवान शिव वायु लिंग के रूप में विराजमान हैं, जहां गर्भगृह में जल रहा दीपक बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार हिलता रहता है।

3) केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर

उतराखंड का केदारनाथ मंदिर साल में एक बार लगभग 6 महीने के लिए दर्शन के लिए खुलता है। इस मंदिर को इसलिए चमत्कारी माना जाता है क्योंकि साल 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ ने आस-पास के शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया लेकिन मंदिर सुरक्षित बच गया। कुछ लोगों का कहना है कि पानी के रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था, जिसने मंदिर को बहने से बचा लिया।

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4) निष्कलंक महादेव मंदिर

निष्कलंक महादेव मंदिर गुजरात के भावनगर के पास कोलियाक में स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने बनवाया था। कहा जाता है कि सभी कौरवों को मारने के बाद, पांडवों को अपने पापों का पछतावा होने लगा। ऐसे में अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, पांडवों ने कृष्ण से सलाह ली और कृष्ण ने उन्हें एक काला झंडा और एक काली गाय दी और कहा कि वे उनके पीछे-पीछे चलें जब झंडा और गाय दोनों सफेद हो जाएं, तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। भगवान कृष्ण ने उनसे यह भी कहा कि उसके बाद वे भगवान शिव से माफी मांगें। जब वे कोलियाक बीच पर पहुंचे तो दोनों सफेद हो गए और जल्द ही पांडवों ने भगवान शिव की पूजा की और अपने पापों के लिए माफी मांगी। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर, भगवान शिव हर भाई के सामने लिंग के रूप में प्रकट हुए। समुद्र की लहरें रोजाना प्राकृतिक रूप से शिवलिंगों पर जल अर्पित करती हैं।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Famous Shiva temples Sawan

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