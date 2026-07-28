Sawan Special: भारत के इन 4 शिव मंदिरों को माना जाता है चमत्कारी, हर मनोकामना होती है पूरी!

भगवान भोलेनाथ के ढेरों मंदिरों में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन्हें चमत्कारी माना जाता है। सावन के महीने में आप इन मंदिरों के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहां जानिए भगवान शिव के 4 चमत्कार मंदिर।

भारत को मंदिरों का घर कहा जाता है। यहां कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी महीमा को समझ पाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल है। सावन का महीना शुरू होने वाला है और ये महीना भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में हम आपको शिव के अलग-अलग मंदिरों के बारे में बताते रहेंगे। इस आर्टिकल में ऐसे शिव मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें चमत्कारी माना जाता है।

1) बिजली महादेव मंदिर बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक फेमस और रहस्यमयी शिव मंदिर है। भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक ये मंदिर भी शामिल है। मंदिर के अंदर स्थित शिव लिंगम पर हर 12 साल में बिजली गिरती है और इस वजह से ये टूट जाता है। कहा जाता है कि टुकड़ों में टूटे इस मंदिर का पुजारी हर टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें नाज, दाल के आटे और कुछ मक्खन से बने पेस्ट के इस्तेमाल से जोड़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ महीनों के बाद शिवलिंग पहले जैसा लगने लगता है।

2) श्री कालहस्ती मंदिर श्री कालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्वर्णामुखी नदी के किनारे पर स्थित एक फेमस शिव मंदिर है। मंदिर में भगवान शिव वायु लिंग के रूप में विराजमान हैं, जहां गर्भगृह में जल रहा दीपक बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार हिलता रहता है।

3) केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर उतराखंड का केदारनाथ मंदिर साल में एक बार लगभग 6 महीने के लिए दर्शन के लिए खुलता है। इस मंदिर को इसलिए चमत्कारी माना जाता है क्योंकि साल 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ ने आस-पास के शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया लेकिन मंदिर सुरक्षित बच गया। कुछ लोगों का कहना है कि पानी के रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था, जिसने मंदिर को बहने से बचा लिया।