बारिश में पहाड़ों की यात्रा के दौरान रहें अलर्ट, हादसों से बचाएंगी ये सेफ्टी टिप्स

बारिश का मौसम गर्मी से राहत देता है और इस मौसम में हर जगह की खूबसूरती चार गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश होने के बाद मिट्टी की गीली खुशबू, खिले हुए फूल और हरे-भरे पेड़ पौधे बहुत सुंदर दिखने लगते हैं। खासतौर से पहाड़ी जगहों की सुंदरता देखने लायक हो जाती है। पहाड़ों की सुंदरता बढ़ने के साथ ही यहां खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसर, बारिश के मौसम में पहाड़ी जगहों पर पानी मिट्टी को कमजोर कर देता है, जिससे अचानक भूस्खलन होता है, नदियां उफान पर आ जाती है और चट्टानें खिसक कर रास्तों पर गिरने लगती हैं। जिसकी वजह से पहड़ों पर ट्रैवलिंग खतरनाक साबित होती है। अगर बारिश के दिनों में आप पहाड़ों पर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कुछ सेफ्टी टिप्स फॉलो करने चाहिए। ये सेफ्टी टिप्स हादसों से बचाव में मदद कर सकते हैं।