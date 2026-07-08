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बारिश में पहाड़ों की यात्रा के दौरान रहें अलर्ट, हादसों से बचाएंगी ये सेफ्टी टिप्स

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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बारिश के मौसम में हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत होने के साथ खतरनाक भी हो जाते हैं।  ऐसे में अगर आप बारिश के मौसम में पहाड़ों पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ सेफ्टी टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए। 

बारिश में पहाड़ों की यात्रा के दौरान रहें अलर्ट, हादसों से बचाएंगी ये सेफ्टी टिप्स

बारिश का मौसम गर्मी से राहत देता है और इस मौसम में हर जगह की खूबसूरती चार गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश होने के बाद मिट्टी की गीली खुशबू, खिले हुए फूल और हरे-भरे पेड़ पौधे बहुत सुंदर दिखने लगते हैं। खासतौर से पहाड़ी जगहों की सुंदरता देखने लायक हो जाती है। पहाड़ों की सुंदरता बढ़ने के साथ ही यहां खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसर, बारिश के मौसम में पहाड़ी जगहों पर पानी मिट्टी को कमजोर कर देता है, जिससे अचानक भूस्खलन होता है, नदियां उफान पर आ जाती है और चट्टानें खिसक कर रास्तों पर गिरने लगती हैं। जिसकी वजह से पहड़ों पर ट्रैवलिंग खतरनाक साबित होती है। अगर बारिश के दिनों में आप पहाड़ों पर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कुछ सेफ्टी टिप्स फॉलो करने चाहिए। ये सेफ्टी टिप्स हादसों से बचाव में मदद कर सकते हैं।

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बारिश के मौसम में हिल स्टेशन जाने के सेफ्टी टिप्स

  1. आप जिस भी जगह पर जा रहे हैं वहां के मौसम को देखकर ही ट्रिप प्लान करें। अगर आपके जाने के समय पर वहां बारिश या आंधी के चांस हैं तो जाना अवॉइड करें।
  2. भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क बंद होने की चेतावनी मिलने पर ट्रिप रोक दें। ऐसी सूचनाओं को नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है।
  3. बारिश के दिनों में जगह-जगह पानी भर जाता है ऐसे में फिसलन होने के चांस भी रहते हैं। इससे बचने के लिए अच्छी ग्रिप वाले जूते पहनें।
  4. अगर आप हिल स्टेशन की तरफ अपनी कार से जा रहे हैं तो पहाड़ी रास्तों पर धीरे और सावधानी से चलाएं।
  5. नदी, झरने और तेज बहाव वाला पानी देखनें में काफी अच्छा लगता है। लेकिन इनके पास जाना खतरे से खाली नहीं होता।

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  1. ट्रेकिंग करने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं तो बताए गए रास्तों का ही इस्तेमाल करें।
  2. अपने बैग में रेनकोट, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट जरूर रखें। इमरजेंसी में ये चीजें बहुत काम आती हैं।
  3. अपने इमरजेंसी नंबर एक कार्ड पर लिखने के बाद उसे पर्स में रख लें। क्योंकि फोन का लॉक लगा रहता है और कभी किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आपके अपनों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।
  4. स्थानीय प्रशासन और गाइड द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों को हमेशा फॉलो करें। ऐसा करने से आप खुद को किसी भी संकट में आने से रोक पाएंगे।

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नोट- तेज बारिश के दिनों में पहाड़ों की यात्रा खतरनाक साबित हो सकती है। कोशिश करें कि आप इस मौसम में हिल स्टेशन जाना अवॉइड करें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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