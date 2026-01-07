Winter Travel Alert: कश्मीर में बर्फबारी का मजा लेना है? पहले जान लें ये सेफ्टी टिप्स

संक्षेप: सर्दियों में कश्मीर की बर्फबारी किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन सफर के दौरान थोड़ी सी लापरवाही आपकी ट्रिप बिगाड़ सकती है। बर्फीले मौसम में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए जरूरी सावधानियां जानना बेहद अहम है।

कश्मीर में बर्फबारी का मौसम (दिसंबर से फरवरी के बीच) अपने चरम पर होता है। कश्मीर की वादियां जब बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती हैं तो नजारा किसी सपने से कम नहीं लगता। सर्दियों में गुलमर्ग की स्की स्लोप्स, पहलगाम की शांत वादियां और डल झील के आसपास गिरती बर्फ सैलानियों को अपनी ओर खींच लेती है। हालांकि, इस खूबसूरत अनुभव के साथ ठंडा मौसम, भारी बर्फबारी, फिसलन भरी सड़कें और सीमित सुविधाएं जैसी चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे में बिना सही तैयारी के कश्मीर की बर्फबारी में यात्रा करना मुश्किल और कभी-कभी जोखिम भरा हो सकता है। ट्रिप को यादगार और सुरक्षित बनाने के लिए मौसम, स्वास्थ्य, ट्रैवल और स्थानीय नियमों से जुड़ी जरूरी बातों को पहले से जानना बेहद जरूरी है।

1. गर्म कपड़ों की सही तैयारी: बर्फबारी के दौरान तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। थर्मल वियर, वॉटरप्रूफ जैकेट, ऊनी मोजे, दस्ताने, मफलर और टोपी जरूर साथ रखें। गीले कपड़ों से बचना बेहद जरूरी है।

2. सड़क और ट्रैवल अपडेट जरूर चेक करें: बर्फबारी के कारण कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं, खासकर श्रीनगर–जम्मू हाईवे। यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन या होटल से रोड कंडीशन की जानकारी लें।

3. स्किन और हेल्थ का रखें ध्यान: ठंडी और शुष्क हवा से स्किन ड्राई हो जाती है। मॉइस्चराइजर, लिप बाम और सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें। साथ ही, पर्याप्त पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो।

4. सही फुटवियर का चुनाव करें: स्लिप-रेसिस्टेंट और वॉटरप्रूफ जूते पहनें। बर्फ पर फिसलने से चोट लगने का खतरा रहता है, इसलिए अच्छे ग्रिप वाले जूते बेहद जरूरी हैं।

5. नेटवर्क और कैश की व्यवस्था रखें: कई इलाकों में नेटवर्क की समस्या हो सकती है। जरूरी नंबर सेव रखें और पर्याप्त कैश साथ रखें क्योंकि बर्फबारी में डिजिटल पेमेंट कई बार काम नहीं करते हैं।

6. होटल और ट्रांसपोर्ट पहले से बुक करें: स्नोफॉल के दौरान टूरिस्ट की भीड़ बढ़ जाती है। होटल, टैक्सी और लोकल ट्रांसपोर्ट की एडवांस बुकिंग परेशानी से बचाती है।