26 जनवरी पर घूमने का प्लान है तो दिल्ली की ये जगहें रहेंगी बेस्ट, दिखेगी देखभक्ति की झलक!

संक्षेप:

अगर आप 26 जनवरी को दिल्ली में हैं, तो ये जगहें आपके गणतंत्र दिवस को यादगार बना सकती हैं। यहां जा कर ना सिर्फ देश के इतिहास को करीब से महसूस किया जा सकता है, बल्कि शहीदों के बलिदान और लोकतंत्र की ताकत को भी समझा जा सकता है।

Jan 23, 2026 09:27 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस हर भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का दिन होता है। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना था। इस खास मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। चारों तरफ तिरंगे, देशभक्ति के गीत और उत्साह का माहौल होता है। दिल्ली के कई ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थान इस दिन और भी खास हो जाते हैं। यहां जा कर ना सिर्फ देश के इतिहास को करीब से महसूस किया जा सकता है, बल्कि शहीदों के बलिदान और लोकतंत्र की ताकत को भी समझा जा सकता है। अगर आप 26 जनवरी को दिल्ली में हैं, तो ये जगहें आपके गणतंत्र दिवस को यादगार बना सकती हैं।

कर्तव्य पथ (राजपथ)

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में घूमने के लिए कर्तव्य पथ सबसे अहम जगह मानी जाती है। यहीं हर साल भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होता है। सेना, नौसेना और वायु सेना के जवान पूरे अनुशासन और गर्व के साथ मार्च करते हैं। अलग-अलग राज्यों की झांकियां भारत की संस्कृति और विविधता को खूबसूरती से दिखाती हैं। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान माहौल को और भी रोमांचक बना देते हैं। चारों ओर लहराते तिरंगे दिल में देशभक्ति की भावना भर देते हैं। यहां आ कर भारत की एकता, शक्ति और गौरव को नजदीक से महसूस किया जा सकता है। परेड सुबह लगभग 9:30 बजे शुरू होती है, इसलिए सुबह जल्दी पहुंचना सबसे अच्छा रहता है। इस बात का ध्यान रखें कि यहां प्रवेश के लिए पहले से टिकट लेना जरूरी होता है।

लाल किला

लाल किला भारत के गौरवशाली इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इसे देखना एक अलग ही अनुभव देता है। इसकी ऊंची लाल दीवारें हमें आजादी की लंबी और संघर्ष भरी यात्रा की याद दिलाती हैं। भले ही स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम यहां होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर भी लाल किले पर अलग रौनक दिखती है। इस दिन यहां घूमते हुए आप उन बलिदानों की याद कर सकेंगे जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। इतिहास, संस्कृति और साहस का संगम होने के कारण यह स्थान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में घूमने के लिए खास माना जाता है। यह किला सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है और यहां एंट्री के लिए शुल्क लगता है।

इंडिया गेट

Republic Day 2026

गणतंत्र दिवस पर लोग देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने यहां आते हैं। तिरंगे और रोशनी से सजा इंडिया गेट इस दिन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। खुला स्थान होने की वजह से लोग यहां आराम से बैठकर गणतंत्र दिवस के मौके को एंजॉय कर सकते हैं। 26 जनवरी को इंडिया गेट का नजारा देखने लायक होता है। यह स्थान पूरे दिन खुला रहता है और यहां प्रवेश निःशुल्क होता है। सुबह या शाम का समय यहां आने के लिए सबसे बेस्ट है।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गणतंत्र दिवस पर घूमने की सबसे इमोशनल जगहों में से एक है। यह जगह उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दीवारों पर लिखे शहीदों के नाम और जलती हुई अमर ज्योति मन को गहराई से छू जाती है। यहां आने वाले लोग शांति से चलते हुए उन बलिदानों को याद करते हैं, जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। गणतंत्र दिवस पर यह जगह आजादी और कर्तव्य का असली मतलब समझाती है। यहां आ कर आप शहीदों के प्रति सम्मान और गर्व महसूस करेंगे। ये स्मारक सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है और यहां प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है।

राष्ट्रपति भवन

गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रपति भवन बेहद भव्य और गरिमामय दिखाई देता है। यह भारत के राष्ट्रपति का निवास होने के साथ-साथ लोकतंत्र और संविधान का भी प्रतीक है। इस दिन आसपास का माहौल बहुत ही अनुशासित और सम्मान से भरा होता है। राष्ट्रपति भवन देश के नेतृत्व, जिम्मेदारी और संविधान के मूल्यों की याद दिलाता है। 26 जनवरी को इसे देखकर यह एहसास होता है कि देश किस तरह नियमों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। यहां घूमने के लिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
