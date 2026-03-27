Ram Temple: भगवान राम का वो मंदिर, जहां राजा के रूप में होती है पूजा

राम नवमी का पर्व आज मनाया जा रहा। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को भगवान के जन्मदिवस के लिए विशेष रूप से सजाया जा रहा और दूर-दूर से लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे। वैसे तो भारतभर में भगवान राम के कई ऐतिहासिक और भव्य मंदिर बने हैं। लेकिन एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जहां पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। अब आप बोलेंगे कि राम तो अयोध्या के ही राजा था। लेकिन अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था और उनके बाल रूप की ही पूजा होती है। नए मंदिर में बनी प्रतिमा भी भगवान राम के किशोर रूप में है। वहीं राजा के रूप में भगवान राम को ओरछा में पूजा जाता है।

रामराजा मंदिर के बारे में मशहूर किवंदती

इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में बुंदेल साम्राज्य के राजा मधुकर शाह बुंदेला ने बनवाया था। इस मंदिर में भगवान राम की राजा के रूप में पूजा होती है और भगवान के राजा रूप में पूजने की राजा-रानी की कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा मधुकर शाह और रानी गणेश कुंवारी दोनों भगवान कृष्ण और भगवान राम के परम भक्त थे। आसपास के लोगों में ये किवंदती है कि एक बार दोनों ने एक साथ तीर्थयात्रा पर जाने का निर्णय लिया। राजा मथुरा जाना चाहते थे, जबकि उनकी रानी अयोध्या जाना चाहती थीं। दोनों के बीच काफी बहस हुई। कोई भी एक-दूसरे का मन नहीं बदल सका। निराश होकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने रानी को महल से बाहर जाने और अकेले अयोध्या जाकर अपनी प्रतिमा के साथ लौटने का आदेश दिया। नहीं तो, राजा महल के द्वार तब तक उनके लिए बंद रहेंगे। रानी अयोध्या गईं और वहां श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की, फिर भी दो-तीन महीने बाद भी भगवान राम प्रकट नहीं हुए। उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया और सरयू नदी में छलांग लगाना चाहा। आश्चर्यजनक रूप से, जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए, उनकी भक्ति के लिए धन्यवाद दिया और तीन शर्तों पर उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा। अयोध्या से ओरछा की यात्रा केवल पैदल ही संभव थी, और इसके लिए पुष्य नक्षत्र के 24 घंटे सबसे शुभ होते थे इसीलिए रानी ने भगवान राम को इसी शुभ तिथि पर ओरछा लाया। दूसरा, भगवान राम जहां भी निवास करते थे, उनका सम्मान एक सम्राट की तरह किया जाना चाहिए। ओरछा पहुंचने पर, राजा मधुकर शाह ने भक्तिपूर्वक अपना मुकुट त्याग दिया और उनका राज्याभिषेक समारोह संपन्न कराया; तब से यह मंदिर वह विशिष्ट स्थान बन गया है जहाँ भगवान राम की पूजा एक संप्रभु शासक के रूप में पूर्ण सम्मान के साथ की जाती है। अंत में, जहां भगवान राम पहली बार बैठे थे, वही उनका मंदिर बन गया।