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वनवास के दौरान जहां रुके श्री राम-सीता आज वहां है कालाराम मंदिर, यहां कि 14 सीढ़ियों का मतलब है खास

Mar 26, 2026 04:31 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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कलाराम मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर का नाम राम की काली प्रतिमा से लिया गया है। जानिए इस मंदिर का से जुड़ी खास बातें।

वनवास के दौरान जहां रुके श्री राम-सीता आज वहां है कालाराम मंदिर, यहां कि 14 सीढ़ियों का मतलब है खास

भगवान राम के भारत में कई मंदिर है। लेकिन नासिक का कालाराम मंदिर बेहद खास है। गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी क्षेत्र में स्थित ये मंदिर भारत के सबसे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिरों में से एक है। कहते हैं कि ये मंदिर वहीं बना है जहां भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान रुके थे।

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क्यों मिला कालाराम नाम

इस मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां काले रंग की है, यही वजह है कि इस मंदिर का नाम काला राम मंदिर पड़ा। ये मंदिर पॉलिश किए हुए काले बेसाल्ट पत्थर के एक ही ब्लॉक से तराशी गई हैं। मंदिर के द्वार पर हनुमान की मूर्ति भी काले रंग की है।

मंदिर में 14 सीढ़ियों का खास मतलब

कालाराम मंदिर में अंदर तक जाने वाली सीढ़ियां सिर्फ 14 हैं। ये सीढ़िया राम के 14 वर्षों के वनवास का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा मंदिर की संरचना 84 स्तंभों पर टिकी है, जो मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए आत्मा द्वारा पार किए जाने वाले 84 लाख पुनर्जन्म चक्रों का प्रतीक हैं।

सीता गुफा- कालाराम मंदिर के पास ही स्थित एक संकरी गुफा है, जिसे कहा जाता है कि राम के साथ राक्षसों से युद्ध के दौरान सीता ने यहीं शरण ली थी और यहीं रावण ने उनका अपहरण किया था।

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रामकुंड- माना जाता है कि इसी पवित्र तालाब में राम रोजाना स्नान करते थे। यह नासिक में कुंभ मेले का प्रमुख हिस्सा है।

कपलेश्वर महादेव- कालाराम मंदिर के पास स्थित ये शिव मंदिर बेहद अनोखा है। आमूमन शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी बैल की मूर्ति होती है, लेकिन यहां नंदी बैल की कोई मूर्ति नहीं है। कहते हैं कि नंदी ने शिव को रामकुंड में स्नान करने की सलाह दी थी ताकि उनका पाप धुल जाए, इसलिए शिव ने उन्हें कहीं और सम्मान का स्थान दिया।

क्या है टाइमिंग और घूमने का सही समय

आमतौर पर ये मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात 10:00 बजे तक खुला रहता है। इसके अलवा यहां घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च-अप्रैल में आने वाली राम नवमी है। ये यहां का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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