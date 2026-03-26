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काले पत्थर की मूर्ति तो कहीं राजा के रूप में पूजे जाते हैं श्री राम, देखिए भारत में सीतापति के फेमस मंदिर

Mar 26, 2026 02:04 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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भारत में अलग-अलग देवी देवताओं के पूजनीय मंदिर हैं और हर एक मंदिर का खास महत्व है। राम नवमी के शुभ अवसर पर इस आर्टिकल में हम आपको भारत के कुछ फेमस राम मंदिरों के बारे में बता रहे हैं, जानिए।

काले पत्थर की मूर्ति तो कहीं राजा के रूप में पूजे जाते हैं श्री राम, देखिए भारत में सीतापति के फेमस मंदिर

भारत मंदिरों का केंद्र है। यहां पर हर एक शहर-गांव में आपको ढेरों मंदिर मिल जाएंगी। कुछ का इतिहास सालों पुराना है, तो कुछ का महत्व बहुत ज्यादा है। भगवान श्री राम के भी भारत में खूब मंदिर है। राम नवमी के अवसर पर यहां हम सीतापति के 5 फेमस मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। इन मंदिरों में कहीं पर मूर्ति खास है तो कहीं का इतिहास। जानिए, श्री राम के फेमस मंदिरों के बारे में।

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1) श्री राम जन्मभूमि मंदिर,अयोध्या

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विश्व का सबसे फेमस राम मंदिर है, जो उस जगह पर बनाया गया है जिसे भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। यहां पर भगवान राम की प्रतिमा है, जो बाल रूप में है। यह प्रतिमा 3 अरब साल पुराने काले कृष्ण शिला पत्थर से तराशी गई है। हर साल राम नवमी पर इस प्रतिमा का सूर्य तिलक सबसे खास है।

2) कलाराम मंदिर, नासिक

माना जाता है कि पंचवटी में स्थित यह मंदिर उसी जगह पर है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने 14 साल के वनवास के दौरान रुके थे। इस मंदिर को और दो फुट ऊंची मूर्ति दोनों को पूरी तरह से काले पत्थर से बनाया गया है।

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3) राम राजा मंदिर, ओरछा

यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा केवल एक देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मूर्ति को एक मंदिर में लेकर जाना था, लेकिन वह रानी के महल में ही स्थिर हो गई और वहां से हटने से इनकार कर दिया। तब महल ही मंदिर बन गया। यहां की स्थानीय पुलिस रोजाना देवता को ओरछा का सच्चा शासक मानकर तोपों की सलामी देती है।

4) त्रिप्रायर श्री राम मंदिर, त्रिशूर

केरल के चार प्रमुख मंदिरों में से एक त्रिप्रायर श्री राम मंदिर को नालंबलम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहां की प्रतिमा की पूजा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद, प्रतिमा समुद्र में डूब गई और बाद में मछुआरों को मिली।

5) सीता रामचंद्रस्वामी मंदिर, भद्राचलम

सीता रामचंद्रस्वामी मंदिर को दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है और यह गोदावरी नदी के किनारे पर है। माना जाता है कि यहीं पर राम ने सीता को लंका से बचाने के लिए नदी पार की थी।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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