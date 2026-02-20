Hindustan Hindi News
उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का है प्लान, तो जान लीजिए कितने लाख का होगा खर्चा, कैसे करें प्लानिंग?

Feb 20, 2026 10:37 am IST
शादी का खास दिन धूमधाम और यादगार जगह पर मनाने के लिए लोग डेस्टिनेशन काफी सोच-समझकर चुनते हैं। अगर आप उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो पूरा खर्चा और डिटेल्स हम यहां बता रहे हैं। 

राजस्थान का उदयपुर शहर अपनी झीलों, महलों और रॉयल ऐतिहासिक सेटिंग के लिए दुनियाभर में मशहूर है। उदयपुर घूमने जाने का प्लान हर कोई कभी न कभी बनाता है लेकिन कुछ लोग यहां अपना सबसे खास शादी के दिन को सेलिब्रेट करने के सपने देखते हैं। कई बड़े सेलेब्स अपनी ड्रीम वेडिंग इस शहर में कर चुके हैं। उदयपुर रॉयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यही वजह है कि यहां पर लेक पैलेस और रिजॉर्ट्स काफी महंगे हैं। ऐसे में यहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग करना बड़े खर्चे का सीधा सौदा है। अगर आप उदयपुर में शादी प्लान कर रहे हैं, तो वहां डेस्टिनेशन वेडिंग की क्या कॉस्ट होती है और कितना खर्चा पड़ेगा। इसके अलावा आप 100 गेस्ट के लिए शादी की प्लानिंग बजट में कैसे कर सकते हैं, सबकुछ हम आपको यहां बताने जा रहे हैं।

उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग

उदयपुर में कई पैलेस और रिजॉर्ट्स मौजूद हैं, जिनका किराया अलग-अलग है। बता दें कि यहां पर सिर्फ रिजॉर्ट या होटल का किराया लाखों में पड़ता है। इसके अलावा खाना, डेकोर, फोटोग्राफी सभी का कॉस्ट अलग-अलग पड़ता है। उदयपुर में सीधे तौर पर 100 से 150 गेस्ट रखते हुए शादी प्लान कर रहे हैं, तो कुल खर्चा 50-70 लाख के बीच पड़ेगा। चलिए सबकुछ अलग-अलग बताते हैं।

पैलेस-रिजॉर्ट का कितना होगा किराया

अगर आप उदयपुर में 5-स्टार जगहों जैसे Taj Lake Palace, The Leela Palace, Oberoi Udaivilas में शादी प्लान करते हैं, तो इसका कॉस्ट ₹80 लाख – ₹1.5 करोड़+ पड़ेगा। बाकि ये सीजन के ऊपर भी निर्भर करेगा। पीक सीजन में ये बढ़ सकता है और ऑफ सीजन में कम में भी काम बन सकता है। अगर आप साधारण हवेलियों और छोटे पैलेस-स्टाइल वाले रिजॉर्ट को चुनते हैं, तो ये ₹10-30 लाख तक में मिल सकते हैं।

udaipur destination wedding cost

बाकि खर्चा क्या होगा

अगर आप उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वेन्यू 15 लाख रुपये का चुन रहे हैं, तो खाने का खर्चा ₹2,000-₹9,000 प्रति व्यंजन व्यक्ति के हिसाब से पड़ेगा। होटल के कमरे ₹8,000-20,000 तक में मिलेंगे, बाकि ये लग्जरी सुविधाओं पर तय होंगे। डेकोरेशन का खर्चा ₹5 लाख – ₹40 लाख तक हो सकता है। इसमें आप कैसा डेकोर करा रहे हैं, इससे बजट तय होगा। फोटो और वीडियोग्राफी, अन्य एंटरटेनमेंट के लिए 5 से 10 लाख रुपये का खर्चा हो सकता है। ये सभी चीजें हम अनुमानित तौर पर बता रहे हैं, वास्तव में इसमें कम या ज्यादा हो सकता है।

बजट में प्लानिंग कैसे करें?

अगर आप इस तरह के बजट में शादी प्लान करना चाहते हैं, तो वीकेंड्स के बजाय वीक डेज में शादी करें। ऐसा करने से जगह या फिर सेवाओं में कुछ छूट मिलेगी। वेंडर्स और वर्कर्स के साथ काम की प्लानिंग समझें और ध्यान भी दें। कई बार ध्यान न देने पर कुछ एक्स्ट्रा डेकोर करके लोग पैसे ज्यादा मांगते हैं। प्रोग्राम 1-2 दिन का तय करें और उसमें छोटे-छोटे कार्यक्रमों को रखें, जिसमें आप एन्जॉय कर सकें।

Travel Tips

