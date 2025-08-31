बरसाने में बने राधा रानी के मंदिर का पुराना है इतिहास, मोर को लगता है पहला भोग
Radha Rani Temple In Barsana: मथुरा के पास बरसाना में राधा रानी का महलनुमा मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बना है। जहां भक्त सीढ़ियों को चढ़कर पहुंचते हैं। वहीं इस मंदिर की खासियत है कि राधाष्टमी पर लगे भोग को सबसे पहले मोर को खिलाते हैं।
31 अगस्त को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म उत्सव होता है। इस दिन मथुरा के पास बरसाना में बने राधारानी के मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना होती है और राधा अष्टमी को भव्य तरीके से मनाया जाता है। लेकिन बरसाना में बना राधारानी का मंदिर राधारानी का महल भी बोला जाता है। दरअसल, ये मंदिर पहाड़ियों पर बना महल है। जिसका इतिहास भी तीन सौ दशक पुराना है।
राधा रानी महल का इतिहास
बरसाना में बने इस सुंदर महल का निर्माण राजा वीरसिंह ने 1675 में करवाया था। लाल और पीले रंग के दिखने वाले इस महल पर ये पत्थर महल के निर्माण के कई सालों बाद लोकल लोगों ने लगवाएं। राधारानी को समर्पित इस मंदिर में एक बड़ा प्रांगण है। जहां तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों से होकर पहुंचना होता है। राधा रानी को निकुंजेश्वरी माना जाता है। इसलिए ये मंदिर किशोरी जू के भक्तों को अति प्रिय है।
ऊंची पहाड़ी पर बना है राधा रानी का महल
कई सीढ़ियों को चढ़कर इस महल तक पहुंचा जाता है। दरअसल, ये महल 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। वहीं इस पहाड़ी के पत्थर सफेद और काले रंग के रहते हैं। जिसे यहां के निवासी राधा-कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानते हैं। इस मंदिर में रोजाना भक्तों की भीड़ उमड़ती है।
पास में ही लगता है सुंदर मेला
बरसाने की पुण्यस्थली से चार मील की दूरी पर नंदगांव है। जहां श्री कृष्ण के पिता नंद का घर था। वहीं बरसाना और नंदगांव के बीच एक संकेत नाम की जगह है। जिसे किवदंती अनुसार राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन स्थल माना जाता है। इसी जगह पर हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी राधाष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक सुंदर मेला लगता है। साथ ही लीला का भी आयोजन किया जाता है।
कृष्ण के प्रिय पक्षी मोर का है महत्व
राधारानी के इस मंदिर में अष्टमी तिथि धूमधाम से मनाई जाती है। लाडली जू को छप्पन भोग चढ़ाए जाते हैं। और इस भोग को सबसे पहले मोर को खिलाया जाता है। उसके बाद प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं को बांटा जाता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।