Pushkar Mela 2026: पुष्कर में सज गया मेला, 21 करोड़ के शाही घोड़े की एंट्री, जानें मेले से जुड़ी पूरी डिटेल्स
पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मेला सज गया है और लोग इस मेले का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में इस साल कई खूबसूरत नस्ल के घोड़े व ऊंट शामिल हुए हैं, जिनकी ग्रांड एंट्री की वीडियो वायरल हो रही हैं। आइये मेले के बारे में विस्तार से बताते हैं।
Pushkar Mela 2026: राजस्थान के पुष्कर जिले में विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला लग चुका है और लोगों की भीड़ भी वहां जुट रही है। इस मेले में हर साल कुछ ना कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। पुष्कर मेले का आयोजन हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय किया जाता है। पुष्कर मेला दुनियाभर में ऊंट और पशु व्यापार के लिए जाना जाता है। हर साल राजस्थान के पारंपरिक रेतीले धोरों पर सजे-धजे ऊंट, घोड़े और मवेशियों का मेला लगता है। लोग यहां से अपनी पसंद के ऊंट या घोड़ों को खरीदकर लेकर जाते हैं। पुष्कर मेला देखने लायक होता है, इसमें अलग ही उत्साह और उमंग लोगों के बीच दिखेगा। आइये आपको इस मेले के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं।
क्यों लगता है हर साल पुष्कर मेला?
- पुष्कर को भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर सरोवर में स्नान करने से पुण्य मिलता है। इसी वजह से हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इसी वजह से यह मेला हिंदू पंचांग के कार्तिक महीने में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा पर इसका विशेष महत्व होता है। पुष्कर मेला पहले ऊंटों, घोड़ों और मवेशियों की खरीद-बिक्री के लिए प्रसिद्ध था। धीरे-धीरे यह देश के बड़े पशु मेलों में शामिल हो गया। अब यहां पशु मेले के साथ लोक संगीत, नृत्य, पारंपरिक खेल, हस्तशिल्प और राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है।
मेले में होंगी कई प्रतियोगिताएं
- पुष्कर मेला में लंगड़ी टांग, सतोलिया, गिल्ली-डंडा, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल गेम, रस्साकशी के साथ-साथ ऊंट दौड़, ऊंट नृत्य और घोड़ा नृत्य जैसी प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें देश-विदेश के पर्यटक शामिल होने वाले हैं। ये सभी चीजें देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा यहां पर मूंछ और मटका रेस प्रतियोगिता, पुरुषों के लिए प्रसिद्ध 'सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता' और महिलाओं के लिए मटका रेस एवं म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
पुष्कर मेला की शान बने सफेद-गुलाबी घोड़े
- पुष्कर मेला में एक से बढ़कर एक सुंदर नस्ल वाले ऊंट और घोड़े देखने को मिलते हैं। इस साल मेले में गोल्डन किंग नाम का घोड़ा आया है, जो 65 फीट का है। कई लोग इसे खरीदने का सोच रहे हैं। हालांकि, सूरत के रहने वाले व्यापारी डॉक्टर केदार पारीक पेशे से डॉक्टर हैं, जिनका ये घोड़ा है वह इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने ये घोड़ा बेटी के लिए तोहफे में लिया था, इसलिए वह इसे नहीं बेच सकते। गोल्डन किंग घोड़े की खासियत है कि वह हर दिन 10 लीटर दूध पीता है और बिसलेरी का पानी पीता है।
- इसके अलावा मेले में सफेद-गुलाबी रंग का घोड़ा भी आया है, जिसका नाम बादल है और उसकी हाइट 70 इंच से भी ज्यादा है। इसकी कीमत 21 करोड़ रुपये बताई जा रही है। बादल की मेले में शाही एंट्री हुई और इसके आस-पास कई बाउंसर्स भी लगे हुए थे। जैसे ही मेले में बादल की एंट्री हुई लोगों ने उसके ऊपर नोटों की बारिश करना शुरू कर दिया। नुगरा नस्ल के इस घोड़े का शाही अंदाज लोगों को खूब पसंद आया।
मेला कब से कब तक लगेगा
- पुष्कर मेला 17 नवंबर से 24 नवंबर 2026 तक आयोजित हो रहा है, हालांकि, पशुओं का आगमन 10 नवंबर से ही शुरू हो चुका है। मेले का समापन 24 नवंबर 2026 को कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ किया जाएगा।
पुष्कर मेला कैसे पहुंचे
- पुष्कर पहुंचने के लिए अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं, तो अजमेर के पास किशनगढ़ एयरपोर्ट है, या फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें। यहां से टैक्सी बुक या फिर बस से आप पुष्कर तक आ सकते हैं। ट्रेन से आ रहे हैं, तो पास में रेलवे स्टेशन अजमेर जंक्शन है। यहां से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। बस से सफर करने वाले हैं, तो राजस्थान रोडवेज ने कई बसें पुष्कर तक जाने के लिए चलाई है, उनकी जानकारी लेकर सफर करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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