किस शहर को बोला जाता है Gold Capital क्या आप जानते हैं नाम? पीढ़ियों से कर रहे बिजनेस
Gold Capital of India: इन दिनों गोल्ड की चर्चा तेजी से हो रही। प्रधानमंत्री ने अगले साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सोने का बिजनेस होता है। इंडिया के इस शहर को गोल्ड कैपिटल बोला जाता है।
गोल्ड हमारी परंपरा का हिस्सा है। किसी भी शुभ मौके पर, त्योहार पर या गिफ्ट के रूप में सोना खरीदना या देना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गोल्ड इनवेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छा ऑप्शन होता है। साल दर साल सोने की कीमतें बढ़ती ही जाती है। इंडिया में महिलाओं के लिए सोने की ज्वैलरी बनाना इस तरह से परंपरा का हिस्सा है कि कानून में भी इसे स्त्री धन माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सबसे ज्यादा सोना कहां मिलता होगा। भारत में एक शहर ऐसा है जिसे गोल्ड कैपिटल के नाम से लोग जानते हैं। ये शहर है केरल राज्य में, जहां पर सदियों से हजारों सोने की दुकानें, वर्कशॉप मौजूद हैं और ये इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है।
त्रिशूर को बोला जाता है गोल्ड कैपिटल
केरल का त्रिशूर शहर गोल्ड कैपिटल के रूप में जाना जाता है। यहां पर हजारों दुकानें और वर्कशॉप हैं जहां पर बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण बनाए, खरीदे-बेचे जाते हैं। ये मार्केट केरल का थोक, रिटेल दोनों बिजनेस का सेंटर है। चूंकि केरल के बिल्कुल सेंटर में त्रिशूर लोकेट है इस वजह से केरल से लेकर पूरे साउथ इंडिया में यहां से सोने के जेवर और गोल्ड की सप्लाई होती है।
त्रिशूर शहर में ही मौजूद है सोने के नामी ब्रांड
जानकर हैरानी होगी इंडिया के टॉप ज्वैलर्स और ब्रांड जैसे कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और जॉयलुक्कास जैसे यहीं के हैं। और पूरे इंडिया में इनकी ब्रांच फैली है।
पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं
यहां पर सुनार का बड़ा समुदाय है जो पीढ़ियों से इस काम में लगा है। सोने की डिजाइन और कारीगरी की इन्हें बेहद बारीक नॉलेज है और एक से बढ़कर एक डिजाइन यहां पर देखने को मिलती है। टेंपल ज्वैलरी,वेडिंग ज्वैलरी की डिजाइन यहां पर शानदार देखने को मिलती है। यहां पर सुनार लोगों ने मिलकर सोने की ज्वैलरी बनाने का काम शुरू किया। इसके साथ ही पैसे की व्यवस्था के लिए 20वीं शताब्दी में कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ट्रेड नेटवर्क को बढ़ाया। जिससे यहां पर सोने का बिजनेस मजबूत होता चला गया और ये देश का सबसे बड़ा गोल्ड ज्वैलरी का केंद्र बन गया।
ज्वैलरी के सबसे ज्यादा शोरूम
केरल के त्रिशूर में ज्वैलरी के सबसे ज्यादा शोरूम हैं। वहीं यहां पर ज्वैलरी के कारीगर, पॉलिशर, ट्रेडर और डिजाइनर भी काफी ज्यादा तादाद में रहते हैं। इस शहर का मेन बिजनेस गोल्ड ज्वैलरी से ही जुड़ा रहता है। इसलिए ये शहर गोल्ड कैपिटल के रूप में जाना जाता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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