प्रदूषण के डर से नहीं कर पा रहे कोई ट्रिप प्लान, पॉल्यूशन-फ्री हैं भारत के 5 शहर

दिल्ली–एनसीआर इन दिनों जहरीली हवा की गिरफ्त में है। लगातार बढ़ते प्रदूषण और 400 के पार पहुंचने वाला एक्यूआई राजधानी की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। जिसका साफ मतलब है कि हवा में मौजूद PM 2.5 के सूक्ष्म कणों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये आपके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अगर आप नवंबर महीने में घूमने का प्लान दिमाग से निकालने वाले हैं तो जरा रुकिए। अपनी इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं भारत के 5 ऐसे खूबसूरत शहर, जहां की AQI रिपोर्ट बताती है कि ये ना सिर्फ पॉल्यूशन-फ्री शहर हैं बल्कि ट्रैवलर्स के लिए प्राकृतिक सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिहाज से परफेक्ट हैं।

भारत के कम AQI और खूबसूरत नजारे वाले 5 शहर मदिकेरी,कर्नाटक मदिकेरी (कूर्ग), कर्नाटक, भारत के सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों में से एक है, जहां अक्सर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत अच्छा या संतोषजनक बना रहता है। बात अगर मदिकेरी (कूर्ग) में घूमने वाली जगहों की करें तो यहां पर्यटकों को देखने के लिए राजा की सीट, एबी फॉल्स, ओंकारेश्वर मंदिर, मदिकेरी किला, कावेरी निसर्गधाम, मंडलापट्टी और स्वर्ण मंदिर (नामद्रोलिंग मठ) जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल मिलेंगे। जो झरने, कॉफी बागान, ऐतिहासिक किले और शांत प्रकृति का अनुभव कराते हैं, जिसे कर्नाटक का स्कॉटलैंड भी कहते हैं।

तंजावुर,तमिलनाडु तमिलनाडु के तंजावुर में वायु प्रदूषण का स्तर आमतौर पर मध्यम या संतोषजनक बना रहता है। तंजावुर में देखने लायक जगहों में मुख्य रूप से बृहदेश्वर मंदिर (बड़ा मंदिर), तंजावुर पैलेस, सरस्वती महल लाइब्रेरी, और तंजावुर पेंटिंग्स व नृत्य गुड़िया शामिल हैं, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं, साथ ही पुन्नैनल्लूर मरियम्मन मंदिर और श्वार्ट्ज चर्च जैसे अन्य ऐतिहासिक स्थल भी हैं।

केरल का कन्नूर केरल का कन्नूर बीच और फोर्ट्स का शहर है। कन्नूर में घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं, जिनमें खूबसूरत पय्यम्बलम बीच,स्टेंगफोर्ट, मुजप्पिलंगद ड्राइव-इन बीच और लाइटहाउस के अलावा यहां की फिश करी और लोकल फेस्टिवल्स एंजॉय करें। इसके अलावा आप परसिनिक्कदावु स्नेक पार्क और धर्मदम द्वीप जैसे अनोखे अनुभव भी ले सकते हैं, जो प्रकृति और संस्कृति का बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत करते हैं।

आइजोल, मिजोरम मिजोरम की राजधानी आइजोल अपनी पहाड़ी सुंदरता और 60 AQI के साथ भारत के सबसे साफ और शांत शहरों में गिनी जाती है। पूर्वोत्तर के सबसे साफ शहर में आपको मिजोरम हिल्स, ग्रीनरी और मिजो कल्चर देखने को मिलेगा। मिजोरम में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनमें आइजोल (राजधानी), फौंगपुई ब्लू माउंटेन (प्राकृतिक सौंदर्य), डंपा टाइगर रिजर्व (वन्यजीव), तमदिल झील (झीलें) और वंतावंग फॉल्स (झरने) प्रमुख हैं।