पीएम मोदी पहुंचे फिलीपींस, 1 रुपये की कितनी वैल्यू? जानें घूमने की खास जगहें
पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों फिलीपींस के दौरे पर हैं। ऐसे में जानिए वहां भारतीय रुपये की कितनी वैल्यू है, कितने भारतीय रहते हैं और फिलीपींस में घूमने के लिए कौन-सी जगहें खास हैं।
क्या आप जानते हैं कि जिस फिलीपींस में पीएम मोदी पहुंचे हैं, वहां भारतीय रुपये की कितनी वैल्यू है? अगर कोई भारतीय वहां 1 लाख रुपये लेकर जाए तो उसे कितने पेसो मिलेंगे? इसके अलावा, फिलीपींस में कितने भारतीय रहते हैं और यहां घूमने के लिए क्या खास है? आइए, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।
फिलीपींस में 1 लाख रुपये की कितनी वैल्यू है?
फिलीपींस की करेंसी को फिलीपीन पेसो कहते हैं। 17 नवंबर 2026 के एक्सचेंज रेट के अनुसार, 1 भारतीय रुपया करीब 0.6814 फिलीपीन पेसो के बराबर है। इस हिसाब से भारत के 1 लाख रुपये वहां करीब 68,144 पेसो के बराबर होंगे। वहीं, 1 फिलीपीन पेसो की कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 1.47 रुपये है। यानी वहां की करेंसी की एक यूनिट भारतीय रुपये से महंगी है। हालांकि, सिर्फ करेंसी की कीमत देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई देश ज्यादा अमीर है या वहां घूमना महंगा है।
फिलीपींस में कितने भारतीय रहते हैं?
विदेश मंत्रालय और मनीला में भारतीय दूतावास के अनुसार, फिलीपींस में 70 हजार से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग मेट्रो मनीला, दावाओ शहर और सेबू के आसपास रहते हैं। यहां भारतीयों का कारोबार, नौकरी और पढ़ाई से भी जुड़ाव है। इसके अलावा वहां करीब 9,800 भारतीय छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं।
फिलीपींस में घूमने की ये 5 जगहें हैं खास
फिलीपींस सिर्फ अपनी करेंसी या मनीला शहर के लिए ही नहीं, बल्कि खूबसूरत बीच, साफ नीले पानी, झरनों और पुराने शहरों के लिए भी जाना जाता है। यहां घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं।
- पलावन और एल निडो: अगर आपको बीच और नीले पानी वाली जगहें पसंद हैं, तो पलावन का एल निडो जरूर देख सकते हैं। यहां ऊंची चट्टानों के बीच खूबसूरत लैगून, छोटे-छोटे बीच और साफ पानी देखने को मिलता है। यहां बोट से घूमना और स्नॉर्कलिंग करना भी काफी पसंद किया जाता है।
2. कोरोन: कोरोन अपनी खूबसूरत झीलों और पानी के अंदर मौजूद पुरानी जहाजों की जगहों के लिए मशहूर है। यहां आप कयांगन लेक और बैराकुडा लेक जैसी जगहें देख सकते हैं। डाइविंग और समुद्र के अंदर की दुनिया देखने के शौकीनों को यह जगह पसंद आ सकती है।
3. सेबू और मोआलबोआल: एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए सेबू एक अच्छा ऑप्शन है। यहां कावासन फॉल्स में झरनों के बीच कैन्योनियरिंग का मजा लिया जा सकता है। वहीं, मोआलबोआल में बड़ी संख्या में सार्डिन मछलियों को एक साथ तैरते देखना खास अनुभव हो सकता है।
4. बोहोल: बोहोल में चॉकलेट हिल्स नाम की अनोखी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहां छोटे आकार के टार्सियर नाम के जानवर भी पाए जाते हैं। अगर आपको समुद्र में घूमना पसंद है, तो बालिकासाग आइलैंड के आसपास कछुए देखने का मौका भी मिल सकता है।
5. बोराके और मनीला:
बोराके अपने सफेद रेत वाले बीच और खूबसूरत समुद्री नजारों के लिए मशहूर है। यहां आप व्हाइट बीच पर आराम कर सकते हैं या पुक्का शेल बीच घूम सकते हैं। वहीं, मनीला में इतिहास और शहर की रौनक देखने के लिए इंट्रामुरोस और रिजल पार्क जा सकते हैं। अगर पहाड़ों और पुराने खेतों को देखने का मन हो, तो लूजोन के बनेऊ राइस टेरेस भी घूमने लायक जगह हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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