नोएडा में हैं और वीकेंड को यादगार बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों संग घूम आएं ये 5 जगहें!

संक्षेप: वीकेंड आते ही हर किसी के मन को थोड़ी मस्ती, एडवेंचर और रिलैक्सेशन की तलाश होती है। ऐसे में अगर आप नोएडा में रह रहे हैं, तो यहां भी कई ऐसी जगहें है जहां आप घूम-फिर सकते हैं और अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जानते हैं।

वीकेंड आते ही हर किसी के मन को थोड़ी मस्ती, एडवेंचर और रिलैक्सेशन की तलाश होती है। ऐसे में अगर आप नोएडा में रह रहे हैं, तो ये जान लें कि नोएडा सिर्फ कामकाज का शहर नहीं है, बल्कि यहां भी कई ऐसी जगहें है जहां आप घूम-फिर सकते हैं और अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। यहां हर उम्र के लोगों के लिए ढेरों और मजेदार ऑप्शन मौजूद हैं। आपको एडवेंचर पसंद हो या पानी में मस्ती करना, या फिर बस नेचर के बीच बैठ के आराम करना पसंद हो, नोएडा में हर मूड के लिए कुछ ना कुछ खास है। तो अगर आप दिल्ली-एनसीआर में हैं और सोच रहे हैं कि इस वीकेंड कहां जाया जाए, तो नोएडा की कुछ जगहें आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं। चलिए जानते हैं।

द गेम पलासिया DLF मॉल ऑफ इंडिया में बना 'द गेम पलासिया' बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक बढ़िया जगह है। यहाँ ट्रैंपोलिन, फोम पिट, निंजा वारियर कोर्स, डोनट स्लाइड और क्लाइम्बिंग वॉल जैसी एक्टिविटीज हैं जो हर किसी के लिए बेहद एंजॉयबल है। 45 मिनट का हर सेशन आपको खूब मजा और एक्सरसाइज दोनों देता है। हफ्ते के दिनों में यहां की टिकट 600 रुपये और वीकेंड पर 700 रुपये होती है। सुबह 11 बजे से रात 9:45 तक हर 45 मिनट के स्लॉट में आप अपनी पसंद का टाइम चुन सकते हैं और बच्चों और परिवार के साथ खूब मस्ती कर सकते हैं।

वेदा एडवेंचर पार्क अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो वीकेंड पर घूमने के लिए 'वेदा एडवेंचर पार्क' आपके लिए परफेक्ट जगह है। सेक्टर 150 में स्थित यह पार्क कई एडवेंचरस एक्टिविटीज से भरा है। जिपलाइन, रॉक क्लाइम्बिंग, जॉर्ब गेम्स, आर्चरी, एटीवी ट्रैक और पैरामोटरिंग जैसी कई एक्टिविटीज यहां अवेलेबल है। यहाँ हर उम्र का व्यक्ति कुछ नया ट्राय कर सकता है। 200 रुपये की एंट्री टिकट में कई बेसिक गेम्स शामिल हैं, जबकि पैरामोटरिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी 1,999 रुपये से शुरू होती है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहने वाला यह पार्क दोस्तों या परिवार के साथ एक दिन बिताने के लिए बहुत ही शानदार है।

वर्ल्ड्स ऑफ वंडर नोएडा का 'वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क' पूरे एनसीआर में सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ 26 शानदार स्लाइड्स, एक बीच वेव पूल और उत्तर भारत का सबसे बड़ा गो-कार्टिंग ट्रैक है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई यहाँ अपनी पसंद की राइड का मजा ले सकता है। इसके अलावा यहां बोटिंग और टेस्टी फूड कोर्ट का भी आनंद लिया जा सकता है। खूबसूरत झील किनारे बैठने की जगहें इसे और खास बनाती हैं। ₹1099 में बड़े और ₹699 में बच्चे पूरे दिन यहां मस्ती कर सकते हैं। मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है।

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट वीकेंड को इंजॉय करने के लिए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी एक बेस्ट लोकेशन है। ग्रेटर नोएडा में बना यह भारत का पहला फॉर्मूला वन सर्किट है, जिसकी डिजाइन जर्मन आर्किटेक्ट हरमन टिल्के ने की थी। यहाँ रेसिंग इवेंट्स, कार लॉन्च और म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी होते हैं। 500 रुपये के टिकट में आप इस बेहतरीन ट्रैक को करीब से देख सकते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम यहाँ घूमने के लिए बिल्कुल सही रहता है। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां एक वीकेंड इंजॉय करना तो बनता है।