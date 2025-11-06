खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं? आसपास की इन 7 जगहों पर जरूर घूम आएं, यादगार बन जाएगी ट्रिप!

संक्षेप: Travel Spots near Khatu Shyam Temple: खाटू श्याम मंदिर के आसपास भी कई पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेज हैं।अगर आप खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके आसपास मौजूद इन जगहों पर जाना ना भूलें।

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर देशभर में श्रद्धालुओं के बीच बहुत ही पॉपुलर है। हर साल यहां बाबा के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। खाटू श्याम जी का मंदिर देश का एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के आसपास भी कई पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेज हैं? अगर आप खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके आसपास मौजूद इन जगहों पर जाना ना भूलें। चलिए जानते हैं-

श्री श्याम कुंड खाटू श्याम मंदिर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित श्री श्याम कुंड भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है। इस कुंड से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि यहां साल भर पानी भरा रहता है। खाटू श्याम मंदिर में आना वाले श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान भी करते हैं। इस कुंड को खाटू श्याम का पवित्र जलाशय भी कहा जाता है।

श्री श्याम वाटिका मंदिर के पास ही स्थित श्री श्याम वाटिका हरियाली से भरी एक सुंदर जगह है। यह वही स्थान है, जहाँ से बाबा खाटू श्याम को चढ़ाने के लिए फूल तोड़े जाते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और भक्तिमय होता है। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त श्याम वाटिका से फूल लेकर बाबा को अर्पित करते हैं, उनकी मनोकामनाएँ शीघ्र पूरी होती हैं। अलग-अलग फूलों की खुशबू और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हो जाता है।

जीण माता मंदिर खाटू श्याम मंदिर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जीण माता मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और राजस्थानी स्थापत्य कला का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। जीण माता, चौहान राजवंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। इनका मंदिर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नवरात्रों के समय में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

वीर हनुमान मंदिर यह प्रसिद्ध वीर हनुमान मंदिर, खाटू श्याम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर सामोद पर्वत पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी की लगभग 6 फीट ऊँची भव्य मूर्ति स्थापित है। मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यह यात्रा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन मंदिर पहुँचने पर जो शांति का अनुभव होता है, वो दिल को सुकून देता है। यहां भक्तों के ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था मिल जाती है।

श्री सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर, खाटू श्याम से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर है। हनुमान जी को समर्पित यह मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो भक्त सालासर बालाजी के दरबार में आते हैं, वे कभी खाली हाथ नहीं लौटते। हर शनिवार को इस मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है।

लक्ष्मणगढ़ किला अगर आपको इतिहास से प्यार है तो लक्ष्मणगढ़ किला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये किला खाटू श्याम मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 1805 में सीकर के शासक राव राजा लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। किले की बनावट राजस्थानी स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ से आस पास के क्षेत्र का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। इसके अलावा किले के अंदर कई ऐतिहासिक चीजों का नजारा लिया जा सकता है।