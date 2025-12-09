Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Planning a Budget Honeymoon? Bali Can Be the Perfect Pocket-Friendly Destination for Couples
हनीमून के लिए कपल्स की पहली पसंद बन रहा है ये सुंदर देश, सिर्फ 50,000 में हो जाएगी शानदार ट्रिप

हनीमून के लिए कपल्स की पहली पसंद बन रहा है ये सुंदर देश, सिर्फ 50,000 में हो जाएगी शानदार ट्रिप

संक्षेप:

Bali For Honeymoon: किसी सुंदर जगह पर अपना हनीमून टाइम बिताना चाहते हैं, तो बाली आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। आप आप बिना ज्यादा खर्च किए एक शानदार हनीमून प्लान कर सकते हैं।

Dec 09, 2025 03:36 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
शादी के बाद हर कपल चाहते हैं वे कुछ दिन आराम से बिताएं और एक खूबसूरत जगह पर साथ में समय गुजारें। अगर आपकी भी शादी होने वाली है और शादी के बाद बिना ज्यादा खर्च किए आप भी किसी सुंदर जगह पर अपना हनीमून टाइम बिताना चाहते हैं, तो बाली आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। आप आप बिना ज्यादा खर्च किए एक शानदार हनीमून प्लान कर सकते हैं। कम बजट, आसान वीजा, सस्ते होटल, खूबसूरत नजारे और रोमांचक गतिविधियां, इन सबके कारण बाली एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां आपका हनीमून यादगार भी होगा और पॉकेट-फ्रेंडली भी। चलिए जानते हैं बाली ट्रिप का पूरा प्लान और बजट कितना आ सकता है।

वीजा की आसान सुविधा

बाली जाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां आपको वीजा की चिंता नहीं करनी पड़ती। इंडोनेशिया में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। यानी आप जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहीं आपको तुरंत वीजा मिल जाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान होती है, जिससे यात्रा और भी आरामदायक बन जाती है।

क्यों भारतीय कपल्स की पहली पसंद है बाली?

भारत से बाली की कनेक्टिविटी अच्छी है और फ्लाइट के किराए भी ज्यादा नहीं होते। यहां की संस्कृति भारतीयों से काफी जुड़ी हुई है और हिंदू मंदिरों के कारण लोगों को एक अपनापन महसूस होता है। खूबसूरत प्राकृतिक नजारे, शांत समुद्र तट और बजट फ्रेंडली एक्टिविटीज इसे हनीमून के लिए एक परफेक्ट जगह बनाते हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है, तो आप बाली के सिर्फ कुछ खास हिस्सों को चुन सकते हैं और फिर भी एक शानदार ट्रिप का मजा ले सकते हैं।

होटल और खाने का बजट कैसे मैनेज करें

बाली में होटल की कीमतें जगह और सीजन के हिसाब से बदलती हैं। नॉर्मली एक ठीक-ठाक होटल लगभग 4000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप विला या रिजॉर्ट लेते हैं, तो खर्च बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि होटल की एडवांस बुकिंग पहले कर लें। बाली में खाना भी बहुत महंगा नहीं है और दो दिनों का खाना आप लगभग 5000 रुपये में आराम से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान रखें, तो आपका होटल और फूड बजट आसानी से कंट्रोल में रह सकता है।

बाली में कहां घूमें

बाली में प्राकृतिक सुंदरता के साथ कई शांत और खूबसूरत जगहें हैं। आप माउंट बत्तूर, पुरा बेसाखी मंदिर, नुसा आइलैंड, सिडमिन वैली और कुटा बीच जैसी शानदार जगहों पर घूम सकते हैं। यहां स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग या बोटिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज भी बहुत सस्ती मिलती हैं। इनका खर्च लगभग 500 से 2000 रुपये के बीच होता है, जो बेहद बजट फ्रेंडली है।

फ्लाइट के खर्चे को कैसे कम करें

बाली जाने की फ्लाइट कई बार बहुत सस्ती मिल जाती है। आमतौर पर 8000 से 9000 रुपये में फ्लाइट टिकट मिल सकता है। अगर आप थोड़ी प्लानिंग पहले करें या ऑफ-सीजन में यात्रा करें, तो किराया और भी कम हो जाता है। इसी वजह से बाली इंडियन कपल्स के लिए एक किफायती और आसान इंटरनेशनल हनीमून डेस्टिनेशन बन चुका है।

