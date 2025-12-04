Hindustan Hindi News
बनारस की 3 दिन की ट्रिप कितने रुपए में हो जाएगी? नए साल की शुरुआत के लिए देखें परफेक्ट प्लान!

बनारस एक ऐसा शहर है, जहां जितना भी वक्त बिताया जाए वो कम है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ तीन दिन का टाइम है और आप बनारस को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए परफेक्ट प्लान ले कर आए हैं-

Thu, 4 Dec 2025 04:57 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
बनारस एक ऐसा शहर है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यहां की गलियाँ, घाट, मंदिर और हवा में घुली आध्यात्मिक खुशबू यहां आने वाले हर टूरिस्ट को अपने रंग में रंग देती है। गंगा के किनारे बसा यह प्राचीन शहर अपनी सादगी, भक्ति और खूबसूरत माहौल के लिए हमेशा से खास रहा है। यूं तो बनारस एक ऐसा शहर है, जहां जितना भी वक्त बिताया जाए वो कम है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ तीन दिन का टाइम है और आप बनारस को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक ऐसा परफेक्ट प्लान लेकर आए हैं, जिसे फॉलो कर के बनारस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। न्यू ईयर के ट्रिप के लिए ये प्लान एकदम परफेक्ट रहेगा।

पहला दिन: काल भैरव के दर्शन और घाटों की सैर

अपनी ट्रिप की शुरुआत आप काल भैरव मंदिर में दर्शन के साथ कर सकते हैं। इस मंदिर का शांत और पवित्र वातावरण आपको तुरंत बनारस की असली पहचान से जोड़ देगा। दर्शन के बाद आप बनारस की पुरानी और संकरी गलियों में घूम सकते हैं। इन गलियों में चलते हुए आपको बनारस की असली रौनक, छोटे-छोटे दुकानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद इन गलियों में घूमते हुए आप धीरे-धीरे बनारस के घाट को विजिट कर सकते हैं।

बनारस के केदार घाट, हरिश्चंद्र, भोंसले और दरभंगा घाट घूम कर आप बनारस को गहराई से फील कर पाएंगे। मणिकर्णिका घाट जाना ना भूलें, क्योंकि यही वह घाट है जहां आपको जीवन का असली अर्थ समझ आएगा। शाम को दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती का आनंद लीजिए, जिससे मन को सुकून मिलेगा। पहले दिन का अंत आप स्वादिष्ट बाटी-चोखा के साथ करें, जो बनारस की असली डिश मानी जाती है।

दूसरा दिन: काशी विश्वनाथ के दर्शन और शहर की विरासत

आप अपने दूसरे दिन की शुरुआत काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के साथ करें। इसके लिए सुबह 5:00 उठकर ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच जाए। दर्शन के बाद सूर्योदय के समय गंगा नदी में बोटिंग करें जिससे मन को अलग ही सुकून और शांति का एहसास होगा। इसके बाद आप बीएचयू कैंपस, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और रामनगर किले में घूमने के लिए जा सकते हैं। रामनगर किले से बनारस शहर का अलग ही नजारा देखने को मिलता है।

तीसरा दिन: अस्सी घाट की सुबह और सारनाथ का सफर

तीसरे दिन की शुरुआत अस्सी घाट की सूर्योदय आरती के साथ करें। यहां का वातावरण बेहद शांत और सुकून भरा होता है। अस्सी घर की आरती के बाद आप सारनाथ घूमने के लिए जा सकते हैं। ये वही जगह है, जहाँ महात्मा बुद्ध से जुड़ी कई ऐतिहासिक जगहें हैं। इसके बाद अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते, तो बस बनारस की गलियों में घूमते रहें, चाय का स्वाद लें और हर मोड़ पर मिलने वाले स्ट्रीट फूड का मजा उठाएं। क्योंकि बनारस घूमने के लिए किसी प्लान की नहीं बल्कि वाइब की जरूरत होती है।

बनारस घूमने में कितना खर्च आएगा?

अगर आपका बजट थोड़ा शॉर्ट है, तो बनारस का प्लान उसमें परफेक्टली फिट हो जाएगा। बनारस घूमना बहुत ही अफोर्डेबल है, यहां आपको किफायती दामों में स्टे, फूड, ट्रैवल की सुविधा मिल जाएगी। यहां 500 रुपए पर नाइट में हॉस्टल मिल जाएंगे, वहीं अच्छे होम स्टे के लिए 2 से 3 हजार लग सकते हैं। वहीं 3 दिन का खाना आराम से 2 हजार में मैनेज हो जाएगा। ट्रेवलिंग के लिए आप 2 से 3 हजार का बजट मानकर चल सकते हैं। बाकी सभी खर्चों को मिल दें, तो 8 से 10 हजार में एक ट्रिप प्लान हो सकती है। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से इसे और स्ट्रेच कर सकते हैं।

