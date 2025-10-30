Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राPlan These 5 Budget Friendly International Trips for Less Than a Goa Vacation
गोवा से भी कम बजट में प्लान कर सकते हैं ये 5 इंटरनेशनल ट्रिप, शानदार नजारे याद रहेंगे!

गोवा से भी कम बजट में प्लान कर सकते हैं ये 5 इंटरनेशनल ट्रिप, शानदार नजारे याद रहेंगे!

संक्षेप: Budget Friendly International Trips: भारत के आसपास कई ऐसे देश हैं, जहां कम बजट में ट्रिप प्लान की जा सकती है। इन देशों का वीजा मिलना आसान है और यहां डेली का खर्च भी बहुत कम है।

Thu, 30 Oct 2025 02:43 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अक्सर लोगों को लगता है कि फॉरेन ट्रिप करना बहुत महंगा होता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ घूमना गोवा ट्रिप से भी सस्ता पड़ सकता है। खूबसूरत बीच, डिलीशियस फूड, नई संस्कृति और खूबसूरत मेमोरीज, ये सब आप कम बजट में भी पा सकते हैं। भारत के आसपास कई ऐसे देश हैं, जहां कम बजट में ट्रिप प्लान की जा सकती है। इन देशों का वीजा मिलना आसान है और यहां डेली का खर्च भी बहुत कम है। तो अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े, तो आइए जानते हैं कुछ शानदार इंटरनेशनल डेस्टिनेशन्स के बारे में जिन्हें आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाईलैंड की ट्रिप प्लान करें

थाईलैंड, इंडियंस के लिए हमेशा से एक फेवरिट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ का स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड, सस्ती लोकल ट्रांसपोर्ट और बजट-फ्रेंडली होटल्स इसे एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं। बैंकॉक की रौनक, फुकेत के बीच और पटाया की नाइटलाइफ हर एज ग्रुप के टूरिस्ट को खुश कर देते हैं। यहां पहुंचने के लिए भारत से आने-जाने की फ्लाइट लगभग 13,000 से 20,000 में मिल जाती है और यहां रोज का खर्च करीब 2,000 से 3,500 तक रहता है। नवंबर से फरवरी का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।

वियतनाम

वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो बजट ट्रैवलर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ के फ्लोटिंग मार्केट्स, हॉलिंग बे और पारंपरिक फूड जैसे फो और राइस नूडल्स आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं। भारत से यहां आने-जाने की फ्लाइट 18,000 से 22,000 के बीच मिल जाती है और रोज का खर्च लगभग 2,500 से 4,500 तक होता है। वियतनाम के लिए ई-वीजा आसानी से 2,000 में मिल जाता है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और फिर सितंबर से नवंबर तक का है।

मलेशिया

मलेशिया एक ऐसा देश है जो हर मौसम में अपने रंगों से टूरिस्ट को लुभाता है। यहाँ के हरे-भरे पहाड़, खूबसूरत बीच और मल्टी-कल्चरल खाना इसे खास बनाते हैं। इंडियन, थाई और मलय स्वादों का अनोखा मिश्रण यहाँ की पहचान है। इंडिया से यहां की फ्लाइट 15,000 से 20,000 तक पड़ती है और यहां रोज का खर्च 2,500 से 4,000 तक रहता है। दिसंबर से फरवरी और मई से अगस्त तक के टाइम में यहाँ घूमने का मजा और बढ़ जाता है।

श्रीलंका

भारत के बिल्कुल पास बसा श्रीलंका अपने खूबसूरत बीच, ऐतिहासिक मंदिरों और टेस्टी सीफूड के लिए मशहूर है। अगर आप सुकून भरी छुट्टियाँ बिताना चाहते हैं तो श्रीलंका के नुवारा एलिया और कैंडी जैसे हिल स्टेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जबकि कोलंबो और नेगोंबो शहर की रौनक दिखाते हैं। यहाँ की फ्लाइट टिकट लगभग 15,000 से शुरू होती है और रोज का खर्च 2,000 से 3,500 तक होता है। दिसंबर से फरवरी यहां घूमने का सबसे बढ़िया टाइम होता है।

नेपाल

भारत का पड़ोसी देश नेपाल सबसे सस्ता और शांतिपूर्ण ट्रैवल डेस्टिनेशन है। यहाँ के ऊँचे पहाड़, हरियाली और एडवेंचरस ट्रेकिंग रूट्स टूरिस्ट को खूब अट्रैक्ट करती हैं। इंडिया से यहां जाने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं, बस एक वैलिड आईडी के साथ आप नेपाल जा सकते हैं। यहां की फ्लाइट 10,000 से 15,000 में और रोज का खर्च केवल 1,500 से 3,000 तक आता है। अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से मई तक यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है।

ये भी पढ़ें:सर्दियों में गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं? यहां देखें घूमने की टॉप जगहें!
ये भी पढ़ें:भारत के 5 मंदिर जहां पूरी होती हैं हर मनोकामना, जीवन में एक बार जरूर जाएं
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।