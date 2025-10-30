गोवा से भी कम बजट में प्लान कर सकते हैं ये 5 इंटरनेशनल ट्रिप, शानदार नजारे याद रहेंगे!

संक्षेप: Budget Friendly International Trips: भारत के आसपास कई ऐसे देश हैं, जहां कम बजट में ट्रिप प्लान की जा सकती है। इन देशों का वीजा मिलना आसान है और यहां डेली का खर्च भी बहुत कम है।

अक्सर लोगों को लगता है कि फॉरेन ट्रिप करना बहुत महंगा होता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ घूमना गोवा ट्रिप से भी सस्ता पड़ सकता है। खूबसूरत बीच, डिलीशियस फूड, नई संस्कृति और खूबसूरत मेमोरीज, ये सब आप कम बजट में भी पा सकते हैं। भारत के आसपास कई ऐसे देश हैं, जहां कम बजट में ट्रिप प्लान की जा सकती है। इन देशों का वीजा मिलना आसान है और यहां डेली का खर्च भी बहुत कम है। तो अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े, तो आइए जानते हैं कुछ शानदार इंटरनेशनल डेस्टिनेशन्स के बारे में जिन्हें आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

थाईलैंड की ट्रिप प्लान करें थाईलैंड, इंडियंस के लिए हमेशा से एक फेवरिट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ का स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड, सस्ती लोकल ट्रांसपोर्ट और बजट-फ्रेंडली होटल्स इसे एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं। बैंकॉक की रौनक, फुकेत के बीच और पटाया की नाइटलाइफ हर एज ग्रुप के टूरिस्ट को खुश कर देते हैं। यहां पहुंचने के लिए भारत से आने-जाने की फ्लाइट लगभग 13,000 से 20,000 में मिल जाती है और यहां रोज का खर्च करीब 2,000 से 3,500 तक रहता है। नवंबर से फरवरी का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।

वियतनाम वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो बजट ट्रैवलर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ के फ्लोटिंग मार्केट्स, हॉलिंग बे और पारंपरिक फूड जैसे फो और राइस नूडल्स आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं। भारत से यहां आने-जाने की फ्लाइट 18,000 से 22,000 के बीच मिल जाती है और रोज का खर्च लगभग 2,500 से 4,500 तक होता है। वियतनाम के लिए ई-वीजा आसानी से 2,000 में मिल जाता है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और फिर सितंबर से नवंबर तक का है।

मलेशिया मलेशिया एक ऐसा देश है जो हर मौसम में अपने रंगों से टूरिस्ट को लुभाता है। यहाँ के हरे-भरे पहाड़, खूबसूरत बीच और मल्टी-कल्चरल खाना इसे खास बनाते हैं। इंडियन, थाई और मलय स्वादों का अनोखा मिश्रण यहाँ की पहचान है। इंडिया से यहां की फ्लाइट 15,000 से 20,000 तक पड़ती है और यहां रोज का खर्च 2,500 से 4,000 तक रहता है। दिसंबर से फरवरी और मई से अगस्त तक के टाइम में यहाँ घूमने का मजा और बढ़ जाता है।

श्रीलंका भारत के बिल्कुल पास बसा श्रीलंका अपने खूबसूरत बीच, ऐतिहासिक मंदिरों और टेस्टी सीफूड के लिए मशहूर है। अगर आप सुकून भरी छुट्टियाँ बिताना चाहते हैं तो श्रीलंका के नुवारा एलिया और कैंडी जैसे हिल स्टेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जबकि कोलंबो और नेगोंबो शहर की रौनक दिखाते हैं। यहाँ की फ्लाइट टिकट लगभग 15,000 से शुरू होती है और रोज का खर्च 2,000 से 3,500 तक होता है। दिसंबर से फरवरी यहां घूमने का सबसे बढ़िया टाइम होता है।